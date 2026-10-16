Mezitli'de trafik akışını hızlandıracak bin 720 metrelik entegre kavşakta 7/24 çalışmalar yürütülüyor

Projenin kapsamı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mezitli ilçesinde hayata geçirilen Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi, toplam bin 720 metre uzunluğuyla kentte bugüne kadar yapılan en büyük katlı kavşak yatırımı olma özelliğini taşıyor. Proje; İsmet İnönü Bulvarı (2. Çevre Yolu), Vatan Caddesi ve Fındıkpınarı Caddesi kesişimlerini kapsıyor ve mevcut trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Tasarım ve trafik akışı:

Projede iki ayrı kavşak noktası bütünleşik bir sistemle birbirine bağlanacak. Doğu-batı yönünde oluşturulacak battı-çıktı sistemi ile araçların kesintisiz geçişi sağlanırken, kuzey-güney yönünde Vatan Caddesi ve Fındıkpınarı Caddesi üzerindeki trafik akışı korunacak. Farklı yönlerden gelen araç akışlarının ayrıştırılmasıyla kavşaklardaki bekleme sürelerinin azalması ve akışın hızlanması öngörülüyor. Proje kapsamında ayrıca 2 yaya köprüsü inşa edilerek yaya güvenliği sağlanacak.

Altyapı ve hedeflenen etkiler:

Kavşak inşaatının yanı sıra mevcut altyapının yeni ulaşım düzenine uyum sağlaması için deplase çalışmaları ve yağmur suyu hattı düzenlemeleri yapılıyor. Projenin tamamlanmasıyla araçların dur-kalk sürelerinin azalması, yakıt tüketimi ve karbon emisyonlarının düşürülmesi; kent merkezi ile otoyol arasındaki ulaşımın hızlanması hedefleniyor. Ayrıca Mezitli'de gelişen yerleşim alanlarının ulaşım kapasitesinin artırılması ve bölgedeki ekonomik ile sosyal hareketliliğin desteklenmesi bekleniyor.

Denetim ve ilerleme:

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğünde denetim mühendisi olarak görev yapan Jeoloji Mühendisi Ali Bozdoğan, projenin olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız sürdüğünü vurguladı: "Tüm olumsuz hava şartlarına rağmen 7/24 çalışmalarımız devam ediyor. Proje kapsamında doğu-batı yönünde kesintisiz bir ulaşım sağlanacak olup, Vatan Caddesi ile Fındıkpınarı Caddelerinin kuzey-güney yönlü trafik akışı mevcut sürekliliğini koruyarak devam edecek."

Bozdoğan projenin büyük bir bölümünün tamamlandığını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı olarak, kentin 13 ilçesinde eşit bir şekilde ve aynı özveriyle, hiçbir vatandaşımızın ulaşımdan yana mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN MEZİTLİ İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN BİN 720 METRE UZUNLUĞUNDAKİ VATAN CADDESİ KUYULUK FARKLI SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK KAVŞAK PROJESİ'NDE ÇALIŞMALAR 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE SÜRDÜRÜLÜYOR.