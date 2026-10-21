Mezitli'ye yeni nefes: 38 bin metrekarelik kent meydanı yükseliyor

Mezitli kent meydanı yükseliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde hayata geçirilen Mezitli Kent Meydanı projesinin inşaatı devam ediyor. Projenin yürütülmesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülüyor ve 24 Eylül'de atılan temel sonrası alanda düzenli çalışma yürütülüyor. Amaç, yoğun yapılaşmanın olduğu bölgede halkın kullanabileceği, doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturmak olarak belirtiliyor.

Projenin kapsamı:

Toplam 38 bin metrekarelik alana yayılan projede önemli donatılar planlandı. Meydanda 16 bin 700 metrekarelik yeşil alan yer alacak; bunun yanı sıra 163 araç kapasiteli otopark, geniş kaldırım ve yürüyüş yolları bulunacak. Vatandaşların dinlenmesi için 105 adet oturma birimi ile banklar ve salıncaklar gibi sosyal donatılar tasarlandı. Proje, hem günlük kullanım hem de bölgesel buluşma noktası işlevini hedefliyor.

Belediyenin hedefleri:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan İnşaat Mühendisi Doğukan Özkul, projeye ilişkin olarak şunları söyledi: "Bu proje kapsamında Mersin halkının rahat bir nefes alabileceği, şehre vizyon ve konfor alanı katan ferah bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. 38 bin metrekarelik alanda yer alacak olan meydan; 163 araç kapasiteli otoparka, kaldırım ve yürüyüş yollarına sahip olacak." Özkul ayrıca meydanın 16 bin 700 metrekarelik yeşil alan ve oturma birimleriyle yapılaşmanın yoğun olduğu bu sanayi lokasyonunu cazibe merkezine dönüştürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Proje, bölge sakinlerine daha fazla yeşil alan ve sosyal kullanım alanı sağlamayı, aynı zamanda yürüyüş ve dinlenme imkanlarını artırmayı hedefliyor. Çalışmaların planlandığı şekilde sürmesi halinde Mezitli Kent Meydanı, kısa vadede semtin yeni buluşma noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 38 BİN METREKARELİK ALANDA HAYATA GEÇİRİLECEK MEZİTLİ KENT MEYDANI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.