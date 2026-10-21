Dolar 49,5978 +0,03%
Euro 55,6989 -0,02%
Bist 11.699,73 -0,83%
Altın Gram 6.600,39 -0,08%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 110,03 +1,14%
--°

Mezitli'ye yeni nefes: 38 bin metrekarelik kent meydanı yükseliyor

24 Eylül'de temeli atılan Mezitli Kent Meydanı çalışmalarında ilerleme kaydediliyor; 38 bin m² alanda geniş yeşil, otopark ve sosyal donatılar oluşturulacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Mezitli'ye yeni nefes: 38 bin metrekarelik kent meydanı yükseliyor

Mezitli kent meydanı yükseliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde hayata geçirilen Mezitli Kent Meydanı projesinin inşaatı devam ediyor. Projenin yürütülmesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülüyor ve 24 Eylül'de atılan temel sonrası alanda düzenli çalışma yürütülüyor. Amaç, yoğun yapılaşmanın olduğu bölgede halkın kullanabileceği, doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturmak olarak belirtiliyor.

Projenin kapsamı:

Toplam 38 bin metrekarelik alana yayılan projede önemli donatılar planlandı. Meydanda 16 bin 700 metrekarelik yeşil alan yer alacak; bunun yanı sıra 163 araç kapasiteli otopark, geniş kaldırım ve yürüyüş yolları bulunacak. Vatandaşların dinlenmesi için 105 adet oturma birimi ile banklar ve salıncaklar gibi sosyal donatılar tasarlandı. Proje, hem günlük kullanım hem de bölgesel buluşma noktası işlevini hedefliyor.

Belediyenin hedefleri:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan İnşaat Mühendisi Doğukan Özkul, projeye ilişkin olarak şunları söyledi: "Bu proje kapsamında Mersin halkının rahat bir nefes alabileceği, şehre vizyon ve konfor alanı katan ferah bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. 38 bin metrekarelik alanda yer alacak olan meydan; 163 araç kapasiteli otoparka, kaldırım ve yürüyüş yollarına sahip olacak." Özkul ayrıca meydanın 16 bin 700 metrekarelik yeşil alan ve oturma birimleriyle yapılaşmanın yoğun olduğu bu sanayi lokasyonunu cazibe merkezine dönüştürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Proje, bölge sakinlerine daha fazla yeşil alan ve sosyal kullanım alanı sağlamayı, aynı zamanda yürüyüş ve dinlenme imkanlarını artırmayı hedefliyor. Çalışmaların planlandığı şekilde sürmesi halinde Mezitli Kent Meydanı, kısa vadede semtin yeni buluşma noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 38 BİN METREKARELİK ALANDA HAYATA GEÇİRİLECEK MEZİTLİ KENT...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 38 BİN METREKARELİK ALANDA HAYATA GEÇİRİLECEK MEZİTLİ KENT MEYDANI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocasinan'da yatırım rüzgârı: 11 arsa uygun ödeme ile satışta
images

eyüpsultan bulvarı tramvay güzergahı havadan görüntülendi: ağaçların durumu ve e...
images

Cizre'de aşılama ve küpeleme seferberliği sürüyor
images

Üniversiteliler Tuzaklı göletinde doğa deneyimi yaşayıp çevre temizliği yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Motosikletli ambulans ekipleri samsun eğitiminde 90 saniyede hazırlık, üç dakikada müdahale ediyor

Manav geleneğinin coğrafi işaretli tatlısını Akçakoca'da tencere ve oklavayla sürdürüyorlar

Senoz Vadisi yeniden enduro ve atv şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Osmangazi'nin sosyal belediyecilik uygulamaları Kazan'da örnek gösterildi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti