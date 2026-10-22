Mezun mentorların deneyimleri üniversitelilerin kariyer yolunu aydınlattı

DÜZCE (İHA) — 'Geleceğe Köprü' öğrencilerle mezunları bir araya getirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ÜNİDES Programı kapsamında gerçekleştirilen 'Geleceğe Köprü: Öğrenci ve Mezun Mentorluk Programı 2' buluşması, Düzce'deki üniversite öğrencileri ile farklı sektörlerde deneyim kazanmış mezunları bir araya getirdi. Etkinlikte öğrenciler, mezunların mesleki deneyimlerinden yararlanma ve sektörler hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Programın hedefleri:

Projenin amacı; üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına katkı sağlamak, iş hayatına yönelik farkındalıklarını artırmak ve mezunlarla öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmek olarak belirlendi. Bu kapsamda mentorluk ilişkileri kurulması ve bilgi paylaşımının sürekliliği ön plana çıktı.

Buluşmanın etkileri:

Katılımcılar, mezunların mesleki yolculuklarını dinleyerek kariyer tercihleri konusunda daha net çıkarımlar yaptı. Oturumlarda mesleki becerilerin geliştirilmesi, iş dünyasının beklentileri ve sektörler arası geçiş konuları yoğun şekilde ele alındı. ÜNİDES çerçevesinde düzenlenen bu tür etkinlikler, üniversite ile mezun arasındaki köprüyü güçlendirmeyi amaçlıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ ÜNİDES PROGRAMI KAPSAMINDA “GELECEĞE KÖPRÜ: ÖĞRENCİ VE MEZUN MENTORLUK PROGRAMI 2” PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, FARKLI SEKTÖRLERDE DENEYİM KAZANMIŞ MEZUNLARLA BİR ARAYA GELDİ.