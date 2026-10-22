Dolar 49,6232 +0,01%
Euro 55,8976 +0,16%
Bist 11.567,33 -0,08%
Altın Gram 6.562,61 -0,88%
EUR/USD 1,1244 +0,08%
Brent Petrol 111,52 +2,48%
--°

Mezun mentorların deneyimleri üniversitelilerin kariyer yolunu aydınlattı

ÜNİDES'in 'Geleceğe Köprü: Öğrenci ve Mezun Mentorluk Programı 2' ile Düzce'de öğrenciler mezunlarla buluştu; mesleki deneyim ve kariyer yönlendirmesi sağlandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Mezun mentorların deneyimleri üniversitelilerin kariyer yolunu aydınlattı

DÜZCE (İHA) — 'Geleceğe Köprü' öğrencilerle mezunları bir araya getirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ÜNİDES Programı kapsamında gerçekleştirilen 'Geleceğe Köprü: Öğrenci ve Mezun Mentorluk Programı 2' buluşması, Düzce'deki üniversite öğrencileri ile farklı sektörlerde deneyim kazanmış mezunları bir araya getirdi. Etkinlikte öğrenciler, mezunların mesleki deneyimlerinden yararlanma ve sektörler hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Programın hedefleri:

Projenin amacı; üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına katkı sağlamak, iş hayatına yönelik farkındalıklarını artırmak ve mezunlarla öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmek olarak belirlendi. Bu kapsamda mentorluk ilişkileri kurulması ve bilgi paylaşımının sürekliliği ön plana çıktı.

Buluşmanın etkileri:

Katılımcılar, mezunların mesleki yolculuklarını dinleyerek kariyer tercihleri konusunda daha net çıkarımlar yaptı. Oturumlarda mesleki becerilerin geliştirilmesi, iş dünyasının beklentileri ve sektörler arası geçiş konuları yoğun şekilde ele alındı. ÜNİDES çerçevesinde düzenlenen bu tür etkinlikler, üniversite ile mezun arasındaki köprüyü güçlendirmeyi amaçlıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ ÜNİDES PROGRAMI KAPSAMINDA “GELECEĞE KÖPRÜ: ÖĞRENCİ VE MEZUN...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ ÜNİDES PROGRAMI KAPSAMINDA “GELECEĞE KÖPRÜ: ÖĞRENCİ VE MEZUN MENTORLUK PROGRAMI 2” PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, FARKLI SEKTÖRLERDE DENEYİM KAZANMIŞ MEZUNLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sınav yolunda rehberlik: Yalıhüyük öğrencilerine motivasyon ve planlama eğitimi
images

Etü'de kulüp tanıtım festivali: yeni öğrenciler kampüs hayatını keşfetti
images

İleri dönüşüm meslek liselerinde uygulamalı eğitime dönüşüyor
images

Yazıhan'da öğretmenler yapay zekâ ile geleceğin sınıfını tartıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni AB kuralları e-ihracatta maliyetleri ve uyumu öne çıkarıyor

Yeni nesil elektrikli araçlar tamirde daha fazla uzmanlık gerektiriyor

Arslanlı'daki yangında çözülen sır: sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: kilosu 100 TL'ye kadar geriledi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi