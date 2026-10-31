Mezuniyetin ötesinde: Hasan Mandal okula döndü, öğrencilere yol gösterdi

Okula dönüş ve programın amacı:

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında bir araya gelen Prof. Dr. Hasan Mandal, mezun olduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte Mandal, geçmişten bugüne taşıdığı akademik ve mesleki birikimlerini paylaşarak gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarına katkı sağlamayı amaçladı.

Buluşmada neler konuşuldu:

Mandal, katılımcılara hedef belirleme, sabır ve istikrarın önemi ile pratik deneyimlerin kariyer gelişimindeki rolü üzerinde durdu. Konuşmasında öğrencilerin yönlendirilmesinde mentorluk ve sürekli öğrenmenin vurgulandığı, teori ile uygulamanın dengelenmesine ilişkin tavsiyelerin öne çıktığı aktarıldı.

Programda öğrencilerin merak ettikleri sorular da ele alındı; Mandal, kariyer seçiminde gerçekçi adımlar atılması, alanında deneyim kazanılması ve kişisel motivasyonun korunması gerektiğini belirtti. Sohbet formatındaki buluşma, gençlerin aktif katılımıyla geçti.

Etkinliğin sona ermesi ve önemi:

Günün sonunda etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından sonlandı. Bu tür geri dönüşlerin okullar için ilham verici ve yönlendirici olmasının yanı sıra öğrencilerin geleceğe dönük kararlarında somut farklar yaratabileceği belirtildi.

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA BİR ZAMANLAR ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞAN PROF. DR. HASAN MANDAL, EĞİTİM VE KARİYER YOLCULUĞUNDAKİ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI.