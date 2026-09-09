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MHP Kuluncak teşkilatından yeni girişimlere destek ziyaretleri

MHP Kuluncak teşkilatı, İlçe Başkanı Cahit Aslan öncülüğünde yeni açılan iş yerlerini ziyaret ederek sahiplerine destek ve bol kazanç dileğinde bulundu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Caner Şahin

MHP Kuluncak teşkilatından yeni girişimlere destek ziyaretleri

ziyaretin kapsamı ve katılımcılar:

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kuluncak İlçe Başkanı Cahit Aslan ile İlçe Başkan Yardımcısı öncülüğündeki ilçe teşkilatı, ilçede yeni faaliyete başlayan işletmeleri ziyaret etti. Ziyaretlerde teşkilat üyeleri işletme sahipleriyle bir araya gelerek açılış tebriği ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

iş yerlerinin faaliyetleri ve teşkilatın mesajı:

Ziyaret sırasında MHP Kuluncak İlçe Teşkilatı, iş yerlerinin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı ve işletme sahiplerinin beklenti ile ihtiyaçlarını dinledi. Teşkilat üyeleri, ilçe esnafının ve yeni girişimlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı ve işletmelerin Kuluncak'a hayırlı olmasını temenni etti.

Görüşmelerde, teşkilatın sahiplerine ilettiği en önemli dilekler arasında bol ve bereketli kazançlar yer aldı; ilçe yönetimi, yerel ticaretin güçlenmesinin toplumsal fayda sağlayacağına dikkat çekti.

ekonomik ve sosyal etkileri:

Bu tür ziyaretler, yeni işletmelerin yerel ekonomik hayata entegrasyonunu hızlandırmayı ve esnaf arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. MHP Kuluncak İlçe Teşkilatı, girişimcilerin sürdürülebilir başarı elde etmeleri için moral ve görünürlük sağlama yönünde adımlar atıldığını belirtti.

Teşkilat, ilçenin ekonomik ve ticari hayatına katkı sunacak girişimciler için başarı temennisinde bulunarak, gerektiğinde destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

MHP KULUNCAK&#039;TAN YENİ İŞLETMELERE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

MHP KULUNCAK'TAN YENİ İŞLETMELERE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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