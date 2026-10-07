Midyat'ta kaçak keklik avına düzenlenen operasyonda 129 bin 429 lira ceza

Midyat'ta kaçak keklik avcılığına ilişkin operasyon

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Midyat ilçesinde jandarma ekipleriyle koordineli gerçekleştirilen ikamet aramasında yasa dışı keklik avcılığına ilişkin deliller ele geçirildi.

Operasyon detayları:

Aramada 22 kınalı keklik, 17 keklik kafesi, 33 ilmekli tuzak ve 21 keklik kafesi taşıma çantası tespit edildi. Bulunan malzemeler ve canlılar, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde değerlendirildi.

Yasal süreç ve sonuçlar:

İlgili şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak, toplam 129 bin 429 lira idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı. El konulan kekliklerin ise gerekli kontrollerin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına salındığı bildirildi.

EL KONULAN KEKLİKLERİN İSE GEREKLİ KONTROLLERİN ARDINDAN YENİDEN DOĞAL YAŞAM ALANLARINA SALINDIĞI BİLDİRİLDİ.