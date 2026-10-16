Midye çiftliğinde eğitim: öğrenciler üretimi halatın ucundan öğrendi

Midye çiftliğinde uygulamalı eğitim

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi Programı öğrencileri, 15 Ekim tarihinde Demirciköyü açıklarındaki özel bir midye yetiştiricilik tesisinde yapılan hasat çalışmasına katıldı. Toplam 15 öğrenci ve tesis personelinin gözetiminde gerçekleştirilen etkinlik, teorik bilgilerin saha uygulamasıyla pekiştirilmesine odaklandı.

Sahada öğrenme: hasat süreci

Uygulamada öğrenciler, hasat halatlarının sudan kaldırılmasından midyelerin ayrıştırılmasına ve boylarına göre sınıflandırılmasına kadar üretimin ana aşamalarını yerinde gözlemledi. Tesis personeli, her aşamada yöntemleri anlatarak hem üretim prensiplerini hem de saha çalışmalarında uyulması gereken iş güvenliği kurallarını uygulamalı şekilde gösterdi.

Bora Eyüboğlu, Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Giriş dersini veren öğretim görevlisi olarak uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekti: Midye yetiştiriciliğinin çevresel sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği açısından hassas bir alan olduğunu, öğrencilerin bir çiftliğin işleyişini kitaptan değil sahadan öğrendiğini vurguladı.

Program yapısı ve mesleki hazırlık

Program, sektör ihtiyaçları doğrultusunda planlanmış olup öğrenciler haftanın iki tam gününü işleme tesisleri, yetiştiricilik çiftlikleri ve avcılık sahalarında geçiriyor. Eğitimlerinin son döneminde ise öğrenciler 3+1 model kapsamında işletmede mesleki eğitim alarak pratik deneyimlerini pekiştiriyor.

Uygulamaya katılan öğrencilerden İbrahim Korşun, derste anlatılan üretim sistemini ilk kez kendi gözleriyle gördüğünü belirterek mezun olduğunda bu işi ilk kez görmeyeceğini ifade etti. Eğitim gezisinin, öğrencilerin iş hayatına hazırlık ve sektörel farkındalık kazanmalarında önemli rol oynadığı vurgulandı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ, DEMİRCİKÖYÜ AÇIKLARINDAKİ MİDYE YETİŞTİRİCİLİK TESİSİNDE HASADA KATILARAK ÜRETİM AŞAMALARINI YERİNDE ÖĞRENDİ.