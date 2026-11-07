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Mihalıççık'ta karacanın anlık kaçışı cep telefonu kamerasına yansıdı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Hamitoğlu Mahallesi'nde, seyir halindeki aracın önüne çıkan karaca, sürücünün cep kamerasında kaydedildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Mihalıççık'ta karacanın anlık kaçışı cep telefonu kamerasına yansıdı

Olayın gerçekleştiği nokta:

Eskişehir'in Mihalıççık ile Yunusemre arasındaki karayolunun Hamitoğlu Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan bir aracın önüne aniden bir karaca çıktı. Olay, güzergahta ilerleyen sürücünün karşılaştığı beklenmedik anlarla kayda geçti.

Görüntü ve sürücünün tepkisi:

Yol kenarındaki araziden aniden yola fırlayan hayvan, aracın önünden hızla karşı tarafa geçerek açık araziye doğru koştu. Bu sıra, sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kısa süreli panik yaşayan sürücü, tehlike geçtikten sonra yoluna devam etti. Karaca ise koşarak arazide gözden kayboldu ve olay bu şekilde sonlandı.

ESKİŞEHİR&#039;İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARACIN ÖNÜNE ANİDEN FIRLAYAN KARACA, CEP...

ESKİŞEHİR'İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARACIN ÖNÜNE ANİDEN FIRLAYAN KARACA, CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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