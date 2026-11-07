Mihalıççık'ta karacanın anlık kaçışı cep telefonu kamerasına yansıdı

Olayın gerçekleştiği nokta:

Eskişehir'in Mihalıççık ile Yunusemre arasındaki karayolunun Hamitoğlu Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan bir aracın önüne aniden bir karaca çıktı. Olay, güzergahta ilerleyen sürücünün karşılaştığı beklenmedik anlarla kayda geçti.

Görüntü ve sürücünün tepkisi:

Yol kenarındaki araziden aniden yola fırlayan hayvan, aracın önünden hızla karşı tarafa geçerek açık araziye doğru koştu. Bu sıra, sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kısa süreli panik yaşayan sürücü, tehlike geçtikten sonra yoluna devam etti. Karaca ise koşarak arazide gözden kayboldu ve olay bu şekilde sonlandı.

ESKİŞEHİR'İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARACIN ÖNÜNE ANİDEN FIRLAYAN KARACA, CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.