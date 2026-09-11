Milas'ta sahilde ölü kupezler: numuneler laboratuvara gönderildi

Bozbük İncekum Plajı'nda kıyıya vuran balıklar

Muğla’nın Milas ilçesindeki Bozbük Mahallesi İncekum Plajı kıyısına çok sayıda balığın vurduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sahilde yapılan ilk incelemede tespit edilen balıkların kupez cinsi olduğunu bildirdi.

ilk muayene ve bulgular:

Ekipler tarafından gerçekleştirilen organoleptik muayene sırasında, balıkların ölümüne ilişkin açık bir bulguya rastlanmadı. Muayene, görünüm, koku ve doku değerlendirmeleri temelinde yapıldı ancak kesin nedeni saptamak için bunun yeterli olmadığı vurgulandı.

numune alımı ve temizlik çalışmaları:

Gerekli analizlerin yapılması amacıyla ölü balıklardan ve deniz suyundan numuneler alınıp laboratuvara gönderildi. Ayrıca Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Belediyesi koordinasyonunda kıyıdaki ölü balıkların toplanması ve imhasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Yetkililer, analiz sonuçları gelene kadar bölgeden balık toplanması ve tüketilmesiyle ilgili uyarılarda bulundu. Laboratuvar incelemeleri, ölüm nedenine yönelik daha net bir değerlendirme sağlayacak ve gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacak.

BOZBÜK İNCEKUM PLAJI’NDA BALIK ÖLÜMLERİ İNCELENİYOR