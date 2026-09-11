Dolar 48,6000 +0,15%
Euro 56,4325 +0,07%
Bist 14.376,75 -0,12%
Altın Gram 6.864,49 -0,32%
EUR/USD 1,1608 -0,05%
Brent Petrol 105,48 -2,00%
--°

Milas'ta sahilde ölü kupezler: numuneler laboratuvara gönderildi

Milas İncekum Plajı'nda kıyıya çok sayıda kupez balığı vurdu; organoleptik muayenede bulgu yok, numuneler ve deniz suyu laboratuvara gönderildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Milas'ta sahilde ölü kupezler: numuneler laboratuvara gönderildi

Bozbük İncekum Plajı'nda kıyıya vuran balıklar

Muğla’nın Milas ilçesindeki Bozbük Mahallesi İncekum Plajı kıyısına çok sayıda balığın vurduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sahilde yapılan ilk incelemede tespit edilen balıkların kupez cinsi olduğunu bildirdi.

ilk muayene ve bulgular:

Ekipler tarafından gerçekleştirilen organoleptik muayene sırasında, balıkların ölümüne ilişkin açık bir bulguya rastlanmadı. Muayene, görünüm, koku ve doku değerlendirmeleri temelinde yapıldı ancak kesin nedeni saptamak için bunun yeterli olmadığı vurgulandı.

numune alımı ve temizlik çalışmaları:

Gerekli analizlerin yapılması amacıyla ölü balıklardan ve deniz suyundan numuneler alınıp laboratuvara gönderildi. Ayrıca Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Belediyesi koordinasyonunda kıyıdaki ölü balıkların toplanması ve imhasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Yetkililer, analiz sonuçları gelene kadar bölgeden balık toplanması ve tüketilmesiyle ilgili uyarılarda bulundu. Laboratuvar incelemeleri, ölüm nedenine yönelik daha net bir değerlendirme sağlayacak ve gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacak.

BOZBÜK İNCEKUM PLAJI’NDA BALIK ÖLÜMLERİ İNCELENİYOR

BOZBÜK İNCEKUM PLAJI’NDA BALIK ÖLÜMLERİ İNCELENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arıcak’ta kayalıkların sessiz bekçileri: korunan dağ keçileri
images

Muhtar eldivenleri giyip cami bahçesini elden geçirdi
images

Bahçede bitkin bulunan yavru tavşana elleriyle can suyu verdi
images

İğneada açıklarında balıkçının yanında yunuslar görüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye’de gece çarpışması: genç sürücü yaşamını yitirdi, yolcuda durum ağır

Diyarbakır'da JASAT koordinasyonunda geniş kapsamlı operasyon: 145 kişi yakalandı

Gece çıkan yangın Viranşehir'de bir dönerciyi kullanılmaz hale getirdi

Kocaeli'ye 24 yılda 491 milyon lira kültür ve turizm yatırımı, 20 bin hektarlık kıyı planı onaylandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı