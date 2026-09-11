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Milletvekili Aldatmaz pisa 2025 sonuçlarını ve yerel eğitim hedeflerini değerlendirdi

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, PISA 2025'te Türkiye'nin fen, okuma ve matematikteki yükselişini yatırım ve eğitim stratejilerine bağladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Milletvekili Aldatmaz pisa 2025 sonuçlarını ve yerel eğitim hedeflerini değerlendirdi

PISA 2025 sonuçları değerlendirmesi:

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, PISA 2025 sonuçlarının Türkiye'nin eğitim politikalarına somut geri dönüşler sunduğunu belirtti. Aldatmaz, uluslararası sıralamalarda kaydedilen ilerlemenin, sürdürülen yatırım ve reform adımlarının doğrulanması anlamına geldiğini söyledi.

PISA 2022 ile PISA 2025 sonuçları karşılaştırıldığında Türkiye; fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak yükseldi. Üç branşta toplam aritmetik ortalamasında Türkiye'nin 476 puana ulaştığı vurgulandı.

"Türkiye’mizin eğitimde elde ettiği bu yükseliş, geleceğimiz adına son derece kıymetlidir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güçlü bir eğitimle yarınlara hazırlanması için yapılan yatırımların sonuçlarını uluslararası göstergelerde de görmek bizleri gururlandırıyor. Milletimizin bize yüklediği sorumlulukla; Bartın’ımızdaki evlatlarımız başta olmak üzere tüm gençlerimizin daha nitelikli eğitim imkânlarına kavuşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı eğitimde, bilimde ve teknolojide güçlü nesillerimizle birlikte inşa edeceğiz."

Yerel etki ve hedefler:

Aldatmaz, açıklamasında özellikle Bartın'daki eğitim fırsatlarının genişletilmesine odaklandıklarını belirtti. Yerel yatırımların; öğretmen eğitimi, altyapı iyileştirmeleri ve öğrenci destek programlarıyla pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası göstergelerin önemi:

PISA gibi uluslararası değerlendirmeler, ülkelerin eğitim sistemlerinin çıktıları hakkında karşılaştırılabilir veri sağlar. Aldatmaz, bu göstergelerin eğitim politikalarının etkinliğini ölçmede yol gösterici olduğunu ve elde edilen yükselişin, uzun vadeli stratejilerin sonuç verdiğine işaret ettiğini ifade etti.

Milletvekili, Bartın başta olmak üzere tüm bölgelerde gençlerin daha nitelikli eğitim imkanlarına erişimi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti ve eğitimde sürdürülebilir ilerlemenin önemine dikkat çekti.

AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ YUSUF ZİYA ALDATMAZ, PISA 2025 SONUÇLARINDA TÜRKİYE’NİN ORTAYA...

AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ YUSUF ZİYA ALDATMAZ, PISA 2025 SONUÇLARINDA TÜRKİYE’NİN ORTAYA KOYDUĞU YÜKSELİŞE DİKKAT ÇEKEREK, EĞİTİM ALANINDA ATILAN ADIMLARIN ULUSLARARASI ÖLÇEKTE KARŞILIK BULMASININ GURUR VERİCİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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