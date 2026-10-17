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Milletvekili Karayel bilimfestte BARÜ'nün projelerini yerinde değerlendirdi

Dr. İsmail Emrah Karayel, Bartın Üniversitesi'nin Bilimfest Bartın etkinlik alanını gezdi; projeler, atölyeler ve bölgenin en büyük kütüphanesini inceledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:15

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EDİTÖR: Taylan Polat

Milletvekili Karayel bilimfestte BARÜ'nün projelerini yerinde değerlendirdi

ziyaret ve değerlendirme:

Dr. İsmail Emrah Karayel, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Başkanı sıfatıyla Bartın Üniversitesi (BARÜ) kampüsünü ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Karayel, üniversite yönetimi ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ve il protokolü hazır bulundu. Görüşmede üniversitenin bilimsel çalışmaları, ulusal ve uluslararası projeleri ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan uygulamalar hakkında sunum yapıldı ve sorular değerlendirmeye alındı.

bilimfest alanı ve atölye incelemeleri:

Karayel, Kutlubey Yerleşkesi'nde düzenlenen "Bilimfest Bartın" etkinlik alanını gezerek fuar ve atölye alanlarında yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Bilim, kültür, sanat ve teknoloji atölyelerinde sergilenen uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaların etki alanını değerlendirdi.

Atölye ziyaretlerinde, uygulamaların öğrenci katılımı ve bölgeyle kurulan etkileşim açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu. Karayel, etkinliklerin üniversitenin eğitim ve tanıtım hedeflerine katkısını vurguladı.

kütüphane ziyareti ve öğrenci sohbeti:

Program kapsamında bölgenin en büyük kütüphanesi olarak tanımlanan mekân da ziyaret edildi. Karayel, kütüphane ortamını gezip kaynak ve hizmetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı; öğrencilerle kısa sohbetler yaparak taleplerini dinledi.

Ziyaretin sonunda Milletvekili Karayel, misafirperverlikleri için Rektör Akkaya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi. Rektör Akkaya da nazik ziyaret için Karayel'e teşekkürlerini iletti ve iş birliğinin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KARAYEL, BARÜ&#039;DE BİLİMFEST ETKİNLİK ALANINI GEZDİ

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KARAYEL, BARÜ'DE BİLİMFEST ETKİNLİK ALANINI GEZDİ

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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