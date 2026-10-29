Milli eğitim müdüründen şehit ailesine anlamlı ziyaret

ziyaretin detayları:

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, vatan uğruna canını feda eden 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysanın ailesini ziyaret etti. Özer, şehit yakınlarıyla bir araya gelerek hal ve hatırlarını sordu, iyi dileklerini iletti ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

şehit ailelerine destek ve vefa:

Ziyaret sırasında, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkmanın önemi vurgulandı. Katılımcılar, şehit ailelerinin her zaman desteklenmesi ve yanlarında olunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Aziz şehit Ufuk Baysan rahmet ve minnetle anılırken, ailenin yanında olma ve onlara yönelik vefa duygusu bir kez daha ifade edildi. Ziyaretin, hem anma hem de aileye moral sağlama açısından anlamlı olduğu belirtildi.

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, ŞEHİT UFUK BAYSAN’IN AİLESİYLE BİR ARAYA GELEREK AİLENİN HAL VE HATIRINI SORDU. ZİYARETTE, ŞEHİT AİLELERİNİN HER ZAMAN YANINDA OLMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.