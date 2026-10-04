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Milli Piyango ile zengin olmuştu, son yıllarda maddi sıkıntıyla evinde ölü bulundu

1974'te Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan Fikret Otar, yıllar içinde servetini kaybetti; Aydın'daki evinde pompalı tüfekle ölü bulundu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 21:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Milli Piyango ile zengin olmuştu, son yıllarda maddi sıkıntıyla evinde ölü bulundu

Olayın gelişimi:

Aydın'ın Tepecik Mahallesi Krizantem Sokak'taki iki katlı evde, çevreden gelen silah sesi üzerine komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı yapıldı. Adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, 79 yaşındaki Fikret Otar'ı evde pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk incelemede Otar'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenaze, olay yerindeki işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan eşinin işitme engelli olduğu ve bu nedenle silah sesini duymadığı öğrenildi. İlk bulgular, Otar'ın silahla kendini vurduğu yönünde değerlendirildi; kolluk kuvvetleri ve adli tıp incelemeleri sürüyor.

Milli Piyango ikramiyesi ve yaşamı:

1974 yılında, 27 yaşındayken Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanarak dönemin kentteki sayılı zenginleri arasına giren Otar'ın, kazandığı 4 milyon lira ile uzun yıllar varlıklı bir hayat sürdüğü bildirildi. Ancak iddialara göre zaman içinde serveti eridi ve yaşamının son döneminde maddi sıkıntılarla karşılaştı.

Tanıkların aktardığına göre Otar, olaydan bir gün önce kahvehanede sohbet ettiği arkadaşlarına, "Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz" demişti. Bu sözler, hem ailesel hem de ekonomik sıkıntılara işaret eden bir not olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma ve adli işlemler devam ederken, yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma yürütüyor.

FİKRET OTAR (79)

FİKRET OTAR (79)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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