Milli savunma bülteni: Suriye iş birliği, yerli sistemler ve hudut güvenliği

MSB haftalık bilgilendirme toplantısında öne çıkanlar:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk haftalık basın toplantısını BAYKAR Teknoloji Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri ile savunma sanayisindeki gelişmeler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Deniz ve arama-kurtarma faaliyetleri:

30 Ağustos'ta Girne-Taşucu seferi sırasında alabora olan gemide hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı; ailelerine başsağlığı dilendi. Aktürk, arama-kurtarma çalışmalarına; Deniz Kuvvetleri unsurlarından TCG Işın ve TCG Alemdar dâhil 7 gemi ile 11 hava aracı ile halihazırda destek sağlandığını belirtti. Ayrıca 2 Eylül’de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu gerçekleşen arama-kurtarma faaliyetlerine, koordinasyon içinde Deniz Kuvvetleri komutanlığına ait 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından destek verildiği aktarıldı.

İnsansız sistemlerde yerli atılım:

Aktürk, BAYKAR tarafından geliştirilen sistemlerin TSK kabiliyetlerine yaptığı katkıya vurgu yaptı. Metinde öne çıkan ürünler arasında; muharebe sahasında etkinliği kanıtlanan ve 1 milyon 250 bin uçuş saatini geride bırakan Bayraktar TB2, hava-hava görevleri ve deniz görevlerinde başarılı Akıncı, kısa pistten tam otonom iniş-kalkış yapabilen Bayraktar TB3, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanan ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, tam otonom dikey iniş-kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar KALKAN DİHA, yapay zeka destekli Kemankeş 1 ve 2 gibi sistemler sayıldı. Ayrıca K2 kamikaze İHA, Mızrak ve Sivrisinek akıllı mühimmat ile Bayraktar Mini İHA ve yeni nesil insansız çözümlerden bahsedildi.

Bu eserlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem bugünkü hem de geleceğin harekât ortamındaki ihtiyaçlarına yönelik millî imkanlarla geliştirildiği ifade edildi.

Hudut güvenliği ve terörle mücadele:

TSK’nın terörle mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulunan Aktürk, son hafta içinde 3 PKK’lı teröristin teslim olduğuna dair bilgi verdi. Hudutlarda yasa dışı geçişlerle mücadelede ise bu haftaya ilişkin olarak 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 575 şahısın yakalandığını; 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalananların sayısının 9 bin 655, engellenenlerle birlikte bu yıl içindeki toplam rakamın ise 48 bin 507 olduğunu aktardı. Hakkari ve Van hudut hatlarında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 8,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Suriye iş birliği ve altyapı projeleri:

Aktürk, Suriye’de istikrarın tesisine ve yerel yaşamın normale dönmesine katkı amacıyla Türk ve Suriye Silahlı Kuvvetleri iş birliğiyle Fırat Nehri üzerinde yürütülen ikinci yüzer köprü projesinin 30 Ağustos’ta tamamlandığını hatırlattı. Köprünün sel felaketi sonrası yıkılan köprünün yerine inşa edildiği, iki yakayı birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracağı ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin somut bir göstergesi olduğu vurgulandı. Aktürk, Türkiye’nin Suriye’nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Uluslararası iletişim ve bölgesel değerlendirmeler:

Aktürk, NATO’nun güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımlarının ele alınacağı NATO İletişimciler Konferansı’nın 7-10 Eylül tarihlerinde İstanbul’daki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirileceğini bildirdi. Bölgesel gelişmelere yönelik değerlendirmesinde ise İsrail’in Suriye ve Lübnan’daki askerî faaliyetleri ile Filistin’deki yerleşimci hareketlerine dair eleştirilerini sürdürdü; bu tutumların bölgesel ve küresel istikrara zarar verdiğini ve uluslararası toplumun somut tedbir alma sorumluluğuna dikkat çekti.

Tedarikler, eğitimler ve sanayi iş birlikleri:

Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde Birleşik Krallık’a gönderilecek pilotların eğitimlerine 7 Eylülde başlanmasının planlandığı duyuruldu. Savunma sanayisinde ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı için muhtelif miktarda OMTAS zırhlı tanksavar araçları ile karinalı bot sistemleri için muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı bildirildi.

Ayrıca, MKE ile Mısır Askerî Üretim Bakanlığı arasında Bosna-Hersek’te düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı kapsamında imzalanan Mutabakat Zaptı ile savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği; özellikle patlayıcılar başta olmak üzere ortak üretim ve iş birliği alanlarının planlandığı aktarıldı.

Toplantı, TSK faaliyetleri, savunma sanayisi ürünleri ve uluslararası iş birlikleri bağlamında yürütülen çalışmaların sürdürüldüğünü ortaya koydu. Aktürk’ün verdiği veriler, öncelikli hedeflerin hudut güvenliği, terörle mücadele, yerli savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesi olduğunu net şekilde gösteriyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK, "TÜRKİYE, SURİYE’NİN GÜVENLİK VE İSTİKRARININ GÜÇLENDİRİLMESİNE, KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNE VE SURİYE HALKININ HUZUR VE REFAHINA YÖNELİK DESTEĞİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEKTİR" DEDİ.