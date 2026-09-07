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Milyonlarca sentetik hap bulundu: Yenişehir'de paravan dükkana operasyon

Mersin'de Yenişehir Batıkent'te polis, kilidi keserek girdiği dükkanda 97 koli içinde toplam 2 milyon 296 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltında, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Milyonlarca sentetik hap bulundu: Yenişehir'de paravan dükkana operasyon

Milyonlarca sentetik hap bulundu: Yenişehir'de paravan dükkana operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde paravan olarak kullanılan bir iş yeri tespit etti. Operasyon sırasında polis, iş yerinin kapısındaki kilidi keserek içeri girdi.

operasyon ve ele geçirilen miktar:

Yapılan aramada, iş yerinde 97 adet koli içerisinde toplam 2 milyon 296 bin 336 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İlk bulgulara göre ele geçirilen hapların uyuşturucu etkisi taşıdığı değerlendirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Soruşturmada, hırsızlık ve yaralama gibi çeşitli suçlardan sabıkası bulunan kişiler de şüpheli olarak tespit edildi. Kimlikleri K.S., İ.A., H.S. ve K.K. olarak belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadelerinin alınıp adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kapı kilidi kesilerek içeri girildi, 2 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapı kilidi kesilerek içeri girildi, 2 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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