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Minik ellerden iklim uyarısı: hakkâri'de çocuklar geri dönüşümle ses verdi

Hakkâri Çocuk Hakları Komitesi ile ADEM 1. Şube'nin etkinliğinde çocuklar kullanılmayan tekstilleri yeniden değerlendirip iklim değişikliğine dikkat çekti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Minik ellerden iklim uyarısı: hakkâri'de çocuklar geri dönüşümle ses verdi

Çocuklardan sürdürülebilirlik çağrısı

Hakkâri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi tarafından, COP31 İklim Değişikliği çalışmaları çerçevesinde bir geri dönüşüm ve çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi. Program, Hakkâri Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bağlantılı Aile Destek Merkezi (ADEM) 1. Şube iş birliğiyle gerçekleştirildi ve hem çocukları hem de ADEM kursiyerlerini bir araya getirdi.

Etkinliğin amaçları ve katılımcılar:

Etkinlik, çocuklara çevre bilincini erken yaşta kazandırmayı ve geri dönüşüm alışkanlığını pekiştirmeyi hedefledi. Çalışmalara katılan çocuklar, ADEM kursiyerleriyle birlikte kullanılmayan tekstil ürünleri ile çeşitli malzemeleri yeniden değerlendirerek pratik beceriler edindi. Organizasyon boyunca atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve korunmasının önemi üzerinde duruldu.

Atölye çalışmaları ve sergi:

Atölye uygulamalarında çocuklar aktif rol aldı; tekstil atıkları farklı ürünlere dönüştürüldü ve üretim sürecine dahil olan gençler çevresel sorumluluk konusunda bilinçlendirildi. Etkinlik süresince vurgulanan ana mesaj, geleceğe yönelik bireysel farkındalığın iklim mücadelesinde belirleyici olduğuydu. Program, çocukların hazırladığı geri dönüşüm ürünlerinin sergilenmesiyle sona erdi ve katılımcılar, daha temiz bir çevre için ortak çaba çağrısında bulundu.

HAKKÂRİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ TARAFINDAN, COP31 İKLİM...

HAKKÂRİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ TARAFINDAN, COP31 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE FARKINDALIĞI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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