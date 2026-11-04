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Minik ellerle turşu: Hisarcık'ta geleneksel tatlar okulda canlandı

Hisarcık Atatürk İlkokulu öğrencileri turşu kurarak geleneksel mutfak kültürünü uygulamalı öğrendi; el becerileri ve iş birliği gelişti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Minik ellerle turşu: Hisarcık'ta geleneksel tatlar okulda canlandı

Etkinlikte neler yapıldı:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Hisarcık Atatürk İlkokulu Yaşam Becerileri Kulübü öğrencileri, öğretmenleri Semra Bülbül, Büşra Eroğlu ve Dudu Oğan öncülüğünde turşu kurma etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler salatalık, lahana ve diğer malzemeleri hazırlama, tuzlama ve kavanoza dizme aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi.

Etkinlik sırasında çocuklar hem adım adım tarifleri izledi hem de el becerilerini kullanarak sürece doğrudan katkı sağladı. Uygulamalı çalışma, teorik bilginin pekişmesini ve sürecin mantığının kavranmasını sağladı.

Çocuklara kazanımlar:

Etkinlik, sadece yemek yapmayı öğretmekle kalmadı; takım çalışması, sorumluluk bilinci ve el becerilerinin gelişmesine de katkı sundu. Öğrenciler paylaşma ve birlikte üretme deneyimi yaşarken geleneksel mutfak kültürüne dair farkındalık kazandı.

Gözlemler ve atmosfer:

Renkli ve neşeli anların yaşandığı etkinlikte öğretmenlerin rehberliğiyle güvenli bir öğrenme ortamı sağlandı. Veliler ve okul personeli tarafından da ilgiyle izlenen çalışmada, çocukların yüzündeki keyif ve merak dikkat çekti.

Etkinlik, yerel mutfak geleneklerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasında okul ortamının oynayabileceği rolü ortaya koydu ve öğrencilerin günlük yaşam becerilerini destekledi.

HİSARCIK’TA MİNİK ELLERDEN GELENEKSEL TURŞU ETKİNLİĞİ

HİSARCIK’TA MİNİK ELLERDEN GELENEKSEL TURŞU ETKİNLİĞİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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