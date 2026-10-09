Minik girişimcilerle oyun ve üretimi buluşturan okul turu

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü okullarda öğrencilerle bir araya geldi

Mehmet Uğurelli, Alaşehir programı kapsamında Piyadeler İlkokulu ve Ortaokulu ile Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretler sırasında hem sınıf içi etkinliklere katılan Uğurelli, hem de okul yaşamına dair uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

minik girişimciler pazarı ve oyun etkinlikleri:

Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu'nda düzenlenen Maarifin Kalbinde Oyun etkinliğinde Uğurelli, öğrencilerle birlikte mendil kapmaca oynadı ve anasınıfındaki çocuklarla sohbet etti. Okulun spor sahasında kurulan Minik Girişimciler Pazarı'nda öğrencilerin kendi ürettikleri ürünleri sunduğu stantları tek tek dolaştı, üretim süreçleri ve satış deneyimi hakkında öğrencilerle konuştu.

Uğurelli, çocukların kendi emeklerine değer biçerek satmayı öğrenmelerinin yanı sıra bu süreçte özgüven kazanma, alışveriş ahlakı ve ahilik kültürünü yaşama imkânı bulduklarını vurguladı. Etkinlikteki gözlemler, yaparak öğrenme yaklaşımının somut bir örneğini ortaya koydu.

eğitim modeli ve atölye ziyaretleri:

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden söz eden Uğurelli, modelin çocukları erdemli bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Öğrencilerin el emeğine kıymet biçmeyi, elde ettikleri gelirle yeni tercihler yapmayı öğrenmelerinin önemine dikkat çekti.

Program kapsamında Uğurelli, Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürleri ve rehber öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi. Taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin yemek üretim atölyesindeki çalışmaları da yerinde incelendi. Alaşehir Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki Hava Sporları Atölyesi'ni gezerek Avrupa derecesi elde eden öğrencilerin gösterisini izledi.

Ziyaretlere Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ve şube müdürleri de eşlik etti. Uğurelli'nin temasları, okul içi uygulamaların teşvik edilmesi ve öğrencilerin üretim odaklı deneyimlerinin artırılması hedeflerine hizmet etti.

MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET UĞURELLİ, ALAŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OKUL ZİYARETLERİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. UĞURELLİ, "MİNİK GİRİŞİMCİLER PAZARI"NDA ÖĞRENCİLERİN KENDİ ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERİ SATTIĞI STANTLARI GEZERKEN, ÖĞRENCİLERLE MENDİL KAPMACA DA OYNADI.