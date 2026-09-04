Minik hayaller, büyük sahne: Mersin'de çocukların renkli sergisi

Minik ellerden büyük hayaller sergiye taşındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mezitli, Toroslar, Huzurkent ve Silifke ilçelerinde yürütülen Çocuk Kampüsleri'nde eğitim gören 5-14 yaş arası çocukların resim, dokuma ve geri dönüşüm çalışmaları, "Minik Ellerden Rengarenk Hayaller" isimli sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, İçel Sanat Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Atölyeden sergiye: çeşitlilik ve ilk deneyim:

Kampüslerde açılan atölyelerde çocuklar; resim, dokuma ve geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak üretimi gibi farklı tekniklerle çalıştı. Ortaya çıkan eserler, hem görsel zenginlik hem de yaratıcılık açısından dikkat çekti. Sergiyi gezen her yaştan ziyaretçi, minik sanatçıların özgün bakış açılarını ve farklı materyallerle oluşturdukları işleri hayranlıkla izledi. Çocuklar için ilk kez bir sergide eser sunmanın getirdiği heyecan ve gurur, ailelerin sevincine de yansıdı.

Yetkililerden destek ve teşekkür mesajı:

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in selamlarını ileten Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, katkı sunanlara teşekkür etti. Öztürk şu ifadeleri kullandı: "Sergimize katkı sunan miniklerimize hayal dünyalarını süsledikleri bu resimleri yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Toroslar, Mezitli, Huzurkent ve Silifke’deki Resim Hobi Atölyesinin değerli öğretmenlerine teşekkür ederim. Çocuklar hem dokuma sanatı hem geri dönüşümden yaptıkları ürünler hem de hayal dünyalarını süsleyen özgün çalışmalarla değişik materyallerle bu güzel sergiyi çıkarttılar. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İçel Sanat Kulübüyle daha nice sergilere diyorum."

Sergi, çocukların sosyal, duyusal ve motor becerilerinin desteklenmesi hedefiyle yürütülen eğitim çalışmalarının somut bir çıktısı olarak değerlendirildi. Etkinlik, kentte sanatın erken yaşta teşvik edilmesine yönelik adımların örneklerinden biri olarak kayda geçti ve ilerleyen dönemde benzer sergilerin sürdürülmesi beklentisini güçlendirdi.

MERSİN’DE ÇOCUK KAMPÜSLERİ’NDE EĞİTİM ALAN 5-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN HAZIRLADIĞI RESİM, DOKUMA VE GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI, ‘MİNİK ELLERDEN RENGARENK HAYALLER’ SERGİSİNDE SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.