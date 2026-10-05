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Minik kalpler Nazilli’de pati dostlarıyla tanıştı

Nazilli'de 4 Ekim'de minik öğrenciler Geçici Hayvan Bekleme İstasyonu'nu ziyaret edip köpekleri besledi, oyun oynadı ve bakım sürecini öğrendi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Minik kalpler Nazilli’de pati dostlarıyla tanıştı

Minikler Nazilli Belediyesi geçici hayvan istasyonunda ağırlandı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Nazilli’de düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, Nazilli Belediyesi Geçici Hayvan Bekleme İstasyonunu ziyaret ederek misafir edilen can dostlarla bir araya geldi. Öğrenciler köpekleri besledi, onlarla oyunlar oynadı ve yaşam alanlarını yakından görme imkânı buldu.

Etkinlikte eğitim ve uygulama bir aradaydı:

Belediye görevlileri ziyaret sırasında hayvanların istasyona kabulünden, bakım ve beslenme süreçlerine kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çocuklara dağıtılan bilgilendirici kartlarla hayvan sevgisi ve korunması konusunda temel bilgiler aktarıldı. Minikler hem eğlendi hem de can dostların yalnızca özel günlerde değil, yaşamın her anında sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu öğrendi.

Geleceğe yatırımı vurgulayan mesaj:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çocukların hayvan sevgisiyle büyümesinin önemine dikkat çekti. Çocuklarımızın can dostlarımızla kurduğu bu güzel bağ, geleceğimiz adına çok kıymetli. Hayvan sevgisinin ve yaşam hakkına saygının küçük yaşlarda kazanılması gerektiğine inanıyoruz. Onların bugün burada yaşadığı mutluluk, bizler için de çok değerli. Nazilli’mizde can dostlarımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2027 yılında açacağımız Pati Köy ile çocuklarımız aileleri ile birlikte istedikleri zaman can dostlarımızı ziyaret ederek onlarla vakit geçirebilecek

Ziyaret, çocuklarda empati ve sorumluluk bilincinin erken yaşta desteklenmesine katkı sağlarken, belediyenin hayvan refahı çalışmalarının toplumla buluştuğu bir örnek olarak kayda geçti. Etkinlik boyunca oluşan sıcak atmosfer, öğrencilerin hayvanlara yönelik tutumunu güçlendirirken kurum ile toplum arasında bağların da pekişmesini sağladı.

NAZİLLİ’DE MİNİK ÖĞRENCİLER CAN DOSTLARLA BİR ARAYA GELDİ

NAZİLLİ’DE MİNİK ÖĞRENCİLER CAN DOSTLARLA BİR ARAYA GELDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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