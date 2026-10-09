Minik mezunların günü: Kuşadası'nda 20 çocuk okul öncesini tamamladı

Kuşadası'nda mezuniyet coşkusu

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Anne Baba Çocuk Merkezi bünyesinde yürütülen okul öncesi eğitim programını tamamlayan minikler için sembolik bir mezuniyet töreni düzenlendi. Program, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki Cafer Kotan Yaşam Parkı içindeki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti.

Programın kapsamı ve katılımcılar:

3-6 yaş grubuna yönelik eğitimin 38'inci dönemi tamamlandı ve bu dönemden 20 çocuk mezun oldu. Merkezde uygulanan program boyunca çocukların el becerileri, sosyal uyum ve oyun temelli öğrenme odaklı etkinliklerle desteklendi.

Atölye çalışmaları ve törensel ritüeller:

Tören öncesinde minikler, aileleriyle birlikte gerçekleştirilen el becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmasına katıldı. Etkinliğin ardından çocuklar mezuniyet cübbelerini giyip keplerini taktı ve sertifikalarını uzman eğitmenlerden aldı.

Mezuniyet programı boyunca renkli görüntüler oluştu; minikler aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte dans ederek töreni sonlandırdı. Etkinlik, hem çocukların hem de ailelerin mutluluğuna sahne oldu.

Merkezde düzenlenen bu tür programlar, okul öncesi dönemde çocukların sosyal ve motor becerilerinin pekiştirilmesine katkı sağlıyor ve ailelerin sürece dahil olmasını teşvik ediyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ ANNE BABA ÇOCUK MERKEZİ’NDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN 20 ÇOCUK, DÜZENLENEN SEMBOLİK TÖRENLE MEZUNİYET HEYECANI YAŞADI.