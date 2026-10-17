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Minik öğrencilerin teşvikiyle 156 ünite kan toplandı

Ünye İnönü İlkokulu'ndaki kampanyada Kızılay ile iş birliği yapan öğrenciler ailelerini teşvik etti; 156 ünite kan toplanarak stoklara katkı sağlandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Minik öğrencilerin teşvikiyle 156 ünite kan toplandı

Minik öğrencilerden kan bağışı çağrısı:

Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası veliler ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlikte Kızılay ekipleri, okul bahçesinde kurulan bağış merkezinde yoğun katılım sağlanması için saha çalışması yürüttü.

Etkinlik ve ödüller:

Kızılay ekipleri sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilere kan bağışının önemini anlattı ve farkındalık oluşturdu. Çocukların sürece aktif katılımını sağlamak amacıyla Kızılay tarafından bir yarışma düzenlendi; getirdikleri bağışçı sayısına göre öğrencilere madalya, top ve kupa gibi ödüller verildi. Bu teşvikler, öğrencilerin ailelerini kampanyaya katılmaları için motive etti ve okula yoğun bir destek akını gerçekleşti.

Okul yönetiminin değerlendirmesi:

Ünye İnönü İlkokulu İngilizce Öğretmeni Havva Taflan, kampanya sonrası katılım sağlayan herkese teşekkür ederek memnuniyetini şöyle dile getirdi: "Okulumuzda ÇEDES projesi kapsamında, Kızılay önderliğinde imzalanan protokol doğrultusunda geniş katılımlı bir kan bağışı kampanyası düzenledik. Bu anlamlı etkinliği tüm velilerimize duyurarak okul sayfamız ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla yaygınlaştırdık. Sağ olsunlar, velilerimiz ve duyarlı vatandaşlarımız kampanyamıza büyük bir katılım gösterdi. Hayat kurtaran ve kutsal bir görev niteliği taşıyan kan bağışında bulunarak bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara ve vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz"

Taflan, Kızılay organizasyonunun çocuklar üzerinde olumlu etki oluşturduğunu da vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızılay ekipleri son derece güzel bir organizasyonla okulumuzu ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrencilerimizi teşvik eden ödüller belirlediler; kan bağışçısı getiren öğrencilerimize katılım durumuna göre madalya, top ve kupa gibi hediyeler takdim edildi. Bu ödüller çocuklarımız için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Çocuklarımızın heyecanına ve teşvikine kayıtsız kalmayan velilerimiz de okulumuza gelerek kan bağışında bulundu. İnönü İlkokulu olarak her zaman sosyal projelerin içinde aktif bir şekilde yer alıyoruz. Hem sosyal hem de akademik alanda üretmeyi seven, dinamik bir öğretmen kadrosuyla çalışmaktan gurur duyuyoruz. Okulumuz, bundan sonra da toplum yararına olan tüm güzel sosyal projelerde yer almaya devam edecektir"

Gün boyu süren yoğun katılım sonucunda 156 ünite kan toplanarak Türk Kızılayı'nın kan stoklarına önemli bir destek sağlandı.

Minik öğrenciler ailelerini teşvik etti, 156 ünite kan toplandı

Minik öğrenciler ailelerini teşvik etti, 156 ünite kan toplandı

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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