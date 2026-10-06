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Mirası canlandıran dönüşüm: Yakup Çelebi İmaret ArkeoPark projesi tamamlanmaya hazırlanıyor

Kütahya'da yürütülen Yakup Çelebi İmaret ArkeoPark Projesi son aşamaya geldi; restorasyon, çevre düzenlemesi ve ziyaretçi odaklı düzenlemeler tamamlanıyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Mirası canlandıran dönüşüm: Yakup Çelebi İmaret ArkeoPark projesi tamamlanmaya hazırlanıyor

Yakup Çelebi İmaret ArkeoPark projesinde son aşama

Kütahya'da tarihî ve kültürel mirasın korunarak aktarılması amacıyla başlatılan Yakup Çelebi İmaret Külliyesi ArkeoPark Projesinde çalışmaların son aşamasına gelindi. Proje, Kütahya Valiliği ve Kütahya İl Özel İdaresinin katkılarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Alanda gerçekleştirilen incelemeler proje kapsamındaki restorasyon ve çevre düzenleme uygulamalarının doğruluğunu ve ilerleyişini değerlendirmek üzere yapıldı.

çalışmaların son durumu:

İncelemelere, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, Bölge Müdür Yardımcısı Erhan Üstündağ ve teknik ekip katıldı. Yetkililer, saha gezisinde devam eden restorasyon süreçleri ile çevre düzenleme çalışmalarını teknik ekipten detaylı şekilde dinledi ve projenin mevcut durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Denetimler sırasında önceliğin tarihî yapının özgün dokusunun korunmasına verildiği vurgulandı.

kültürel ve turistik hedefler:

Proje ile külliye alanının sadece restorasyonunun yapılması değil, aynı zamanda alanın kültürel miras açısından daha işlevsel hâle getirilmesi hedefleniyor. Amaç, Yakup Çelebi İmaret Külliyesinin tarihî kimliğini koruyarak ziyaretçilere daha kapsamlı ve erişilebilir şekilde sunulmasıdır. Çalışmalar tamamlandığında ArkeoPark uygulamasının Kütahya'nın kültürel zenginliğine katma değer sağlayarak kentteki miras rotalarının önemli duraklarından biri olması bekleniyor.

Projenin son aşamaya gelmesi, hem koruma perspektifinden hem de turizm ve eğitim amaçlı kullanım açısından bölgeye uzun vadeli katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililerin açıklamalarına göre tamamlanma sonrası alanın yerel ve gelen ziyaretçi profiline göre yönetilmesi öngörülüyor.

YAKUP ÇELEBİ İMARET KÜLLİYESİ ARKEOPARK PROJESİ’NDE SONA YAKLAŞILIYOR

YAKUP ÇELEBİ İMARET KÜLLİYESİ ARKEOPARK PROJESİ’NDE SONA YAKLAŞILIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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