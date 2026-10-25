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Mirasın altınları: Adıyaman'da gelin ve görümce arasında kavga

Adıyaman'da anneden kalan altınlar yüzünden gelinle görümce arasında tartışma çıktı; aile yakınlarının karışmasıyla kavgaya dönüştü, 6 kişi emniyete götürüldü.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mirasın altınları: Adıyaman'da gelin ve görümce arasında kavga

Mirasın altınları: Adıyaman'da gelin ve görümce arasında kavga

Adıyaman merkezde, anneden kalan altınlar nedeniyle gelin ile görümce arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Tartışma, aile yakınlarının da müdahalesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü.

olayın yaşandığı yer ve gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, İmamağa Mahallesi 19113 Sokak üzerinde meydana geldi. İlk aşamada iki taraf arasında başlayan sözlü anlaşmazlık, çevrede toplanan aile bireylerinin dahil olmasıyla büyüdü ve arbede çıktı.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Polis ekiplerinin kontrolü sağlamasıyla durum yatıştırılırken, kavgaya karıştığı belirtilen 6 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA GELİN VE GÖRÜMCE ARASINDA ANNEDEN KALAN ALTINLAR NEDENİYLE ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN...

ADIYAMAN’DA GELİN VE GÖRÜMCE ARASINDA ANNEDEN KALAN ALTINLAR NEDENİYLE ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN TARTIŞMA, AİLE YAKINLARININ DA DAHİL OLMASIYLA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. OLAYLA İLGİLİ 6 KİŞİ İFADELERİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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