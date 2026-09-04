Mobil eğitim araçlarıyla trafik bilinci her yaşa taşınıyor

Jandarma tarafından yürütülen ülke çapında eğitim çalışmaları

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2023'te hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim Araçları Projesi, Türkiye'nin dört bir yanında eğitimlere devam ediyor. Proje, trafik kurallarını öğretmeyi amaçlarken aynı zamanda katılımcılarda duyarlılık oluşturmayı ve trafik kültürünü pekiştirmeyi hedefliyor.

çocuklara yönelik uygulamalı eğitimler:

Projede yer alan eğitim araçları, çocukların trafik kurallarını oyun ve uygulamalarla öğrenmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Sürüş güvenliği, karşıdan karşıya geçiş kuralları ve temel trafik işaretleri gibi konular; etkileşimli aktiviteler ve uygulamalı gösterimlerle anlatılıyor. Amaç, erken yaşta bilinçli davranış kazandırarak geleceğe bilinçli sürücüler yetiştirmek.

kırsal alanlarda tarım aracı güvenliğine vurgu:

Kırsal bölgelerde görev yapan Tarım Araçları Mobil Eğitim araçlarında ise özellikle traktör ve diğer tarım araçları kullanıcılarına yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde rops demiri, reflektör ve flaşörlü lamba gibi hayati güvenlik donanımlarının önemi detaylı olarak anlatıldı. Katılımcılara bu donanımların doğru kullanımı ve bakımına ilişkin pratik bilgiler de sunuluyor.

Saha çalışmaları kapsamında konuşlandırılan trafik ve eğitim araçları ile Jandarma ekipleri, Türkiye'nin her köşesinde trafik güvenliğini artırmak için aktif görev yapıyor. Proje yetkilileri, eğitimlerin düzenli olarak sürdürülerek toplum genelinde farkındalık yaratılmasının amaçlandığını belirtiyor.

‘Mobil Trafik Eğitim Araçları Projesi’ ile çocuklara ve vatandaşlara yönelik eğitimler sürüyor