Motosikletli hırsızların hedefi: Dörtyol'da ailenin 'Tomi' adlı köpeği çalındı

Dörtyol'da ailenin 'Tomi' adlı köpeği motosikletli kişilerce alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde, ailelerinin 2 yıldır baktığı golden cinsi Tomi, motosikletle gelen iki kişi tarafından alındı. Olay anları mahalle güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler ne gösteriyor:

Kayıtlarda iki kişinin motosikletle geldiği, birinin çevreyi kontrol ettikten sonra cebinden tasma çıkardığı ve Tomi'ye taktığı, ardından köpeği motosiklete alıp uzaklaştıkları görülüyor. Olayın dün akşam saat 22.45 sıralarında gerçekleştiği bildirildi.

Ailenin tepkisi ve resmi başvuru:

Aile, köpeğin kısa sürede evin bir parçası haline geldiğini ve çocukların çalınma sonrası büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Sahibi Yakup Çetil, "Köpek çalmak nedir, başka bir şey çal, anlamıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Olayı polise bildiren Çetil ailesi, Tomi'nin bulunmasını bekliyor.

Sahibi Aleyna Çetil'e nişanlısı tarafından 2 yıl önce hediye edilen Tomi'nin ailenin maskotu olduğu ve arama çalışmaları ile resmi başvuruların sürdüğü kaydedildi.

HATAY'IN DÖRTYOL İLÇESİNDE BİR AİLENİN 2 YILDIR BAKTIĞI GOLDEN CİNSİ TOMİ İSİMLİ KÖPEK, MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ TARAFINDAN ÇALINDI. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIRKEN, KÖPEĞİN SAHİBİ AİLE, TOMİ'NİN BULUNMASI İÇİN YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ.