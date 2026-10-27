Mudanya sahilinde bulunan erkek cesedinin kimliği araştırılıyor

Mudanya sahilinde ceset bulundu:
Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğin cesedini fark etti.
olay yerine sevk edilen ekipler:
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, Sahil Güvenlik ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk değerlendirmelerini yaptı ve çevrede güvenlik önlemleri aldı.
adli tıp ve soruşturma:
Ceset, kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer kimlik tespiti ve ölüm nedenine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.
BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE SAHİLE VURMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!