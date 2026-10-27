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Mudanya sahilinde bulunan erkek cesedinin kimliği araştırılıyor

Mudanya Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sabah saat 07.00'de yürüyüş yapan vatandaş sahilde 55-60 yaşlarındaki bir erkek cesedi buldu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudanya sahilinde bulunan erkek cesedinin kimliği araştırılıyor

Mudanya sahilinde ceset bulundu:

Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğin cesedini fark etti.

olay yerine sevk edilen ekipler:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, Sahil Güvenlik ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk değerlendirmelerini yaptı ve çevrede güvenlik önlemleri aldı.

adli tıp ve soruşturma:

Ceset, kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer kimlik tespiti ve ölüm nedenine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

BURSA&#039;NIN MUDANYA İLÇESİNDE SAHİLE VURMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE SAHİLE VURMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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