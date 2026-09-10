Mudanya yolunda kontrolden çıkan otomobil toprak rampada asılı kaldı

Bursa'nın Mudanya-Bursa istikameti üzerinde bulunan Bademli Kavşağı'nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana savruldu. Araç, rampa biçimindeki zemine çıktıktan sonra bir süre ilerleyip güçlükle durabildi.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre kaza, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün kontrolünü yitirmesiyle başladı. Otomobil yoldan çıkarak toprak alana yönlendi ve rampaya tırmanır biçimde ilerledi; araç daha sonra durdu. Olay anına ilişkin ayrıntılar, bölgedeki görgü tanıklarının ifadeleriyle doğrulanıyor.

Ekip müdahalesi ve hasar:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirilirken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Durumla ilgili güvenlik önlemleri alındı, trafik akışı ekiplerin yönlendirmesiyle kontrollü olarak sağlandı.

Bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığı bildirildi; yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KUM RAMPADA ASILI KALDI