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Mudanya yolunda kontrolden çıkan otomobil toprak rampada asılı kaldı

Bursa Mudanya yolu Bademli Kavşağı'nda kontrolden çıkan otomobil toprak rampaya çıkarak asılı kaldı; kazada yaralanma olmadı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Mudanya yolunda kontrolden çıkan otomobil toprak rampada asılı kaldı

Mudanya yolunda kontrolden çıkan otomobil toprak rampada asılı kaldı

Bursa'nın Mudanya-Bursa istikameti üzerinde bulunan Bademli Kavşağı'nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana savruldu. Araç, rampa biçimindeki zemine çıktıktan sonra bir süre ilerleyip güçlükle durabildi.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre kaza, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün kontrolünü yitirmesiyle başladı. Otomobil yoldan çıkarak toprak alana yönlendi ve rampaya tırmanır biçimde ilerledi; araç daha sonra durdu. Olay anına ilişkin ayrıntılar, bölgedeki görgü tanıklarının ifadeleriyle doğrulanıyor.

Ekip müdahalesi ve hasar:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirilirken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Durumla ilgili güvenlik önlemleri alındı, trafik akışı ekiplerin yönlendirmesiyle kontrollü olarak sağlandı.

Bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığı bildirildi; yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KUM RAMPADA ASILI KALDI

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KUM RAMPADA ASILI KALDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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