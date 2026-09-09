Saniyelerle yarış: organ nakillerinde iletişim ve altyapının belirleyici rolü

Saniyelerle yarış: organ nakillerinde iletişim ve altyapının önemi

Malatya’da başlayan 14. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 3. Ulusal Karaciğer Nakli Kongresi ve İLDLT COLLOQUIUM 2026, sağlık ve ulaşım altyapısının kesiştiği noktaları gündeme taşıdı. Açılış konuşmalarında İnönü Üniversitesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri, organ nakli ve ileri cerrahi uygulamalarında zaman yönetiminin önemini vurguladı.

İnönü Üniversitesi’nin katkıları:

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversitenin canlı vericili ve çapraz karaciğer naklinde dünyada lider konumunda olduğunu belirtti. Kurumun erişkin ve pediatrik kemik iliği nakli ile el cerrahisinde de bölgesel önem taşıdığına dikkat çekildi. Akpolat, 6 Şubat depremlerinde eğitim bloklarının %55’inin kaybedildiğini hatırlatarak, şehrin ve akademinin toparlanmasında uluslararası bilimsel organizasyonların can suyu olduğunu söyledi ve üniversiteye robotik cerrahiyi kazandırma hedefini dile getirdi.

5G ve uzak müdahale örneği:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sağlık ile ulaşım sektörlerinin zamanla yarıştığını vurguladı; özellikle organ nakillerinde saniyelerin hayati önem taşıdığını belirtti. Uraloğlu, 5G teknolojisinin uzaktan teşhis, görüntü aktarımı, konsültasyon ve cerrahi uygulamalarda kullanılabildiğini örnekleyerek, Muş Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen bir böbrek taşı operasyonunun İstanbul’daki hekimler tarafından bin 500 kilometre mesafeden 5G altyapısı ve yerli simülatör kullanılarak yönetildiğini aktardı.

Bakan Uraloğlu, ülkenin iletişim altyapısına dair somut rakamları da paylaştı: Türkiye’nin fiber optik ağının 720 bin kilometreye ulaştığını, 5G hizmetinde 45 milyon aboneye geçildiğini; ulaşım yatırımlarında ise bölünmüş yol ağının 30 bin kilometreyi ve aktif havalimanı sayısının 58i geçtiğini kaydetti.

Kongre dört gün sürecek ve yerli ile yabancı uzman cerrahlar, bilim insanları ileri cerrahi teknikleri ve organ naklindeki son gelişmeleri paylaşacak. Katılımcılar, altyapı yatırımlarının klinik sonuçlara etkisini ve zamanla yarışan sağlık süreçlerinde teknolojinin rolünü detaylı şekilde ele alacaklar.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, SAĞLIK VE ULAŞIM SEKTÖRLERİNİN ZAMANLA YARIŞTIĞINA DİKKAT ÇEKEREK, ÖZELLİKLE ORGAN NAKİLLERİNDE SANİYELERİN BİLE HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ.