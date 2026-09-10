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Müdür Şimşek'ten Atatürk İlkokulu'na uyum ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, uyum haftası için Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti; yeni başlayan öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerle görüştü.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Müdür Şimşek'ten Atatürk İlkokulu'na uyum ziyareti

Bilecik'te uyum haftası başladı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, uyum haftası kapsamında Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Okula yeni başlayan minik öğrencilerle bir araya gelen Şimşek, öğretmenler ve okul yöneticileriyle görüşerek eğitim-öğretim yılının ilk gününe ortak oldu.

okul ziyaretinde sohbet ve gözlemler:

Ziyarette Şimşek, öğrencilerle kısa sohbetler yaptı, sınıf atmosferini inceledi ve öğretmenlerle eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik, öğrencilerin yeni okul ortamına alışmasına yardımcı olmayı amaçladı.

müdürün mesajı:

Serdal Şimşek ziyaret sırasında şunları söyledi: "Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerimizin heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum".

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Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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