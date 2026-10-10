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Müdür ve öğrenciler aynı masada eğitim taleplerini konuştu

Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde taşımalı eğitim öğrencileriyle öğle yemeğinde buluşup taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Müdür ve öğrenciler aynı masada eğitim taleplerini konuştu

Keleş öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle öğle yemeğinde buluştu.

Ziyaretin amacı ve sohbetin içeriği:

Keleş, ilçe genelindeki okul ziyaretleri ve öğrenci buluşmalarını sürdürdüğünü belirterek, ziyaret kapsamında öğrencilerle aynı masada yemek yedi. Yemek sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Keleş, bir süre sohbet ederek eğitim durumları ve okul yaşamları hakkında bilgi aldı.

Öğrenci talepleri ve eşitlik vurgusu:

Öğrencilerin talep, öneri ve görüşlerini dinleyen Keleş, eğitimde imkân eşitliği ve öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim almalarının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Buluşma, öğrencilerin doğrudan yetkiliyle iletişim kurması açısından önem taşıdı.

Ziyaret, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, SELÇUKLU TİCARET MESLEKİ VE...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, SELÇUKLU TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERLE ÖĞLE YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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