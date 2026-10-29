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Müftüden Bozüyük çocuklarına manevi sohbet ve destek

Bozüyük İlçe Müftüsü Kemal Arpacı, Çocuk Evleri Sitesinde koruma altındaki çocuklarla manevi değerler ve dini konularda sohbet ederek destek verdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Müftüden Bozüyük çocuklarına manevi sohbet ve destek

Müftüden Bozüyük çocuklarına manevi sohbet ve destek

Bozüyük ilçesinde, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla bir araya gelindi. Toplantıda, Bozüyük İlçe Müftüsü Kemal Arpacı çocuklarla buluşarak manevi değerler ve dini konular üzerine konuştu.

Buluşmanın içeriği:

Gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet edildi, merak ettikleri konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sohbetin odağında, çocukların manevi gelişimlerine katkı sağlayacak temel değerler ve günlük yaşamdaki uygulamalar yer aldı. Etkinlik çocukların sorularına açık, destekleyici bir yaklaşımla sürdü.

Kurumlar arası iş birliği ve değerlendirme:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, programın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın sosyal ve manevi gelişimlerini destekleyen her çalışmayı önemsiyoruz. Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında çocuklarımızla bir araya gelerek güzel bir sohbet gerçekleştiren Bozüyük İlçe Müftümüze, çocuklarımıza göstermiş oldukları ilgi ve duyarlılık için teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın kendilerini değerli ve güvende hissetmeleri, farklı alanlarda desteklenmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Kurumlarımız arasındaki iş birliğiyle çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan çalışmalarımızı sürdüreceğiz".

Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin ve dini/ahlaki eğitimin çocukların yaşamında üstlendiği rolün pekiştirilmesine yönelik bir adım olarak kayda geçti.

BOZÜYÜK MÜFTÜLÜĞÜNDEN ÇOCUKLARA ANLAMLI BULUŞMA

BOZÜYÜK MÜFTÜLÜĞÜNDEN ÇOCUKLARA ANLAMLI BULUŞMA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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