Yükümlülere yeni bir meslek yolu: Elbistan'da argon kaynağı kursu

kursun amaçları:

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma yeniden kazandırılması ve meslek sahibi olmaları hedefiyle argon kaynağı kursu açıldı. Kurs, katılımcılara teknik beceriler kazandırmayı ve istihdama hazırlamayı amaçlıyor.

iş birliği ve uygulama atölyesi:

Eğitim, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Mesleki Eğitim Merkezi Uygulama Atölyesi’nde yürütülüyor. Kursiyerlere teorik bilgilerle birlikte atölye ortamında uygulamalı eğitim veriliyor; katılımcılar mesleğin inceliklerini yerinde öğreniyor.

ziyaret ve yetkili değerlendirmeleri:

Kursu ziyaret eden Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ve Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Samet Bozkurt, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Demirel, kursun yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve istihdam edilmelerine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Başsavcı Bozkurt ise iyileştirme çalışmalarının önemine dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin yükümlülerin geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamayı hedeflediğini belirtti. Yetkililer, mesleki eğitimin sosyal uyum ve istihdam bağlantısını güçlendirmek için benzer programların devam edeceğini ifade etti.

Program, katılımcıların mesleki yeterliliklerini artırmaya odaklanırken, iş piyasasına entegrasyonlarını kolaylaştıracak uygulamalı beceriler kazandırmayı sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİNİN MESLEK EDİNMESİ VE TOPLUMA KAZANDIRILMASI AMACIYLA ARGON KAYNAĞI KURSU AÇILDI.