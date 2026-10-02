Muğla Büyükşehir Nilüfer Caner 100 yaş evi üyeleri dünya yaşlılar gününde buluştu

Muğla Büyükşehir'den 1 Ekim buluşması

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş ve kokteyl etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Yaşlılarla sürdürülen çalışmaların odağında, 60 yaş ve üzerindeki vatandaşların sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek var. Merkezi kullanan üyeler gün boyunca yürüyüş sonrası düzenlenen kokteylde sohbet ederek günü kutladı.

Yıl boyu süren sosyal ve kültürel programlar:

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi, 2 bin 450 kayıtlı üye ile yıl boyunca çeşitli sosyal, kültürel, eğitici ve fiziksel etkinlikler sunuyor. Merkezde resim ve akrilik boya atölyeleri, el sanatları çalışmaları, İngilizce kursları ve Türk Halk Müziği Korosu gibi etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca kitap okuma buluşmaları ve yazlık sinema gösterimleri üyelerin tercih ettiği faaliyetler arasında yer alıyor.

Bu programlar, katılımcıların hem becerilerini geliştirmesine hem de yeni dostluklar kurmasına olanak sağlıyor. Üyeler, merkezin yalnızca etkinlik alanı değil aynı zamanda bir sosyal buluşma noktası olduğunu vurguluyor.

Ergoterapi, hafıza oyunları ve dış etkinlikler:

100 Yaş Evi'nde gerçekleştirilen ergoterapi çalışmaları ile üyelerin zihinsel ve fiziksel açıdan aktif kalması hedefleniyor. Zekâ ve hafıza oyunları, hikâye oluşturma atölyeleri, egzersizler, kutu oyunları, sudoku ve "Anılarla Buluşma" etkinlikleri günlük yaşam becerilerinin desteklenmesine hizmet ediyor.

Üyeler ayrıca yıl içinde düzenlenen kültür gezilerine, doğa yürüyüşlerine, seramik atölyelerine ve farklı kurumlarla ortak etkinliklere katılıyor. Yaz aylarında merkezin bahçesinde gerçekleştirilen yazlık sinema gösterimleri de açık havada bir araya gelişleri sağlıyor.

1 Ekim buluşmasında üyeler, merkezde sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti. Katılımcılar, merkezin sosyal yaşama aktif katılımlarını artıran, üretkenlik ve dayanışma ortamı sağlayan bir merkez olduğunu belirtti.

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi, yaş almanın sosyal yaşamdan uzaklaşmak anlamına gelmediği anlayışıyla üyelerinin aktif ve üretken kalmasını desteklemeye devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR’İN 100 YAŞ EVİ’NDE DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ BULUŞMASI