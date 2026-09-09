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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapistlere vefa günü

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, Dünya Fizyoterapi Günü'nde Fizik Tedavi Ünitesi'ni ziyaret edip fizyoterapistlerin katkılarını takdir etti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapistlere vefa günü

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Fizyoterapi Günü anmaları:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibi, Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla hastanenin Fizik Tedavi Ünitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, birincil amaç olarak birim çalışanlarının emeklerini takdir etmek ve rehabilitasyon hizmetlerinin hasta bakımındaki yerini değerlendirmek öne çıktı.

Ziyaretin kapsamı:

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Gönül Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen görüşmelerde, ünitede görevli fizyoterapistlerle birebir temas kurulup uygulanan tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımları hakkında bilgi alındı. Hastane yönetimi, fizyoterapistlerin hastaların fonksiyonel iyileşmesinde oynadığı rolü yakından inceledi.

Değerlendirme ve teşekkür:

Yapılan değerlendirmelerde, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin hastanenin sağlık kalitesi üzerindeki etkisi vurgulandı. Yönetim ekibi, fizyoterapistlerin hastalara sundukları destek, mesleki özveri ve sağlık hizmetlerine sağladıkları katkılar için teşekkür ederek, meslek hayatlarında başarı dileklerini iletti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

MEAH’TA DÜNYA FİZYOTERAPİ GÜNÜ KUTLAMASI

MEAH’TA DÜNYA FİZYOTERAPİ GÜNÜ KUTLAMASI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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