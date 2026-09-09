Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapistlere vefa günü

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Fizyoterapi Günü anmaları:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibi, Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla hastanenin Fizik Tedavi Ünitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, birincil amaç olarak birim çalışanlarının emeklerini takdir etmek ve rehabilitasyon hizmetlerinin hasta bakımındaki yerini değerlendirmek öne çıktı.

Ziyaretin kapsamı:

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Gönül Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen görüşmelerde, ünitede görevli fizyoterapistlerle birebir temas kurulup uygulanan tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımları hakkında bilgi alındı. Hastane yönetimi, fizyoterapistlerin hastaların fonksiyonel iyileşmesinde oynadığı rolü yakından inceledi.

Değerlendirme ve teşekkür:

Yapılan değerlendirmelerde, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin hastanenin sağlık kalitesi üzerindeki etkisi vurgulandı. Yönetim ekibi, fizyoterapistlerin hastalara sundukları destek, mesleki özveri ve sağlık hizmetlerine sağladıkları katkılar için teşekkür ederek, meslek hayatlarında başarı dileklerini iletti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

MEAH’TA DÜNYA FİZYOTERAPİ GÜNÜ KUTLAMASI