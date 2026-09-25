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Muğla itfaiyesi 51 bin olaya müdahale bilançosuyla itfaiye haftasını karşıladı

Muğla Büyükşehir İtfaiye Dairesi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk töreniyle İtfaiye Haftası'nı başlattı; 530 personel, 158 araçla 2014–Ağustos 2026'da 51.117 olaya müdahale edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Emre Koç

Muğla itfaiyesi 51 bin olaya müdahale bilançosuyla itfaiye haftasını karşıladı

Muğla itfaiyesi törenle itfaiye haftasını başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle haftayı açtı. Törende İtfaiye Daire Başkanı Yıldırım Arslan tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu ve yapılan çalışmaların kapsamıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

görev ve müdahale rakamları:

Arslan, itfaiyecilik mesleğinin büyük sorumluluk ve özveri gerektirdiğini vurguladı ve görev yapan tüm personele teşekkür etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 530 personel ve 158 hizmet aracı ile kentin tamamında 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirten Arslan, kırsal mahallelerde müdahale hızını artırmak için 205 yangına ilk müdahale tankeri ve 1.969 hidrantın faal durumda olduğunu kaydetti.

2014 yılından 2026 yılı Ağustos ayına kadar toplam 51.117 itfaiye olayına müdahale edildiği bildirildi. Bu müdahalelerin dökümü şu şekilde aktarıldı: 3.964 ev yangını, 1.555 iş yeri yangını, 2.573 araç yangını, 1.721 orman yangını ve 23.865 ot, çöp ve anız yangını. Ayrıca aynı dönemde 5.596 trafik kaza ve kurtarma olayı, 6.654 hayvan kurtarma vakası ve 2.146 su baskını müdahalesi gerçekleştirildi.

eğitim, önlem ve yatırım çalışmaları:

Arslan, itfaiyeciliğin sadece olay anındaki müdahaleden ibaret olmadığını, olayların önüne geçilmesi için alınan tedbirlerin de önem taşıdığını belirtti. Bu kapsamda 2014'ten bu yana 3.261 kurumda eğitim verildiğini ve toplam 413.773 kişiye ulaşıldığını açıkladı. Ayrıca 5.586 yangın önlem raporu hazırlandığı ve 14.973 baca denetimi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesi amacıyla yatırımların sürdüğünü ifade eden Arslan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras desteğiyle 72 yeni itfaiye aracının temin sürecinin başlatıldığını ve 8 yangına ilk müdahale aracının alımının devam ettiğini belirtti. Ekipman yenileme ve teknolojik iyileştirmelere yönelik çalışmaların sürdüğünü, itfaiye envanterinin bu doğrultuda güçlendirildiğini söyledi.

başkanın mesajı ve teşekkürü:

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, itfaiye teşkilatının kent için taşıdığı öneme dikkat çekerek personelin 24 saat esasına göre vardiyalı ve fedakâr bir şekilde görev yaptığını vurguladı. Aras, Muğla İtfaiyesi'nin araç kurtarmadan trafik kazalarına, arama kurtarmadan hayvan kurtarmaya, orman ve yapı yangınlarına kadar geniş bir görev yelpazesinde yer aldığını hatırlattı ve teşkilatın deprem bölgesi ile Antalya'daki müdahalelerde de görev aldığını anımsattı.

Aras, itfaiyenin kapasitesini artıracak 18 milyon avroluk araç temini planını ve yeni personel kadroları için ilgili kurumlardan izin sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bodrum'da yeni hizmete giren itfaiye binasının bölge ihtiyaçlarına cevap verdiğini, diğer ilçelerdeki hizmet binalarının da daha modern ve konforlu hale getirilmesi için çalışıldığını belirtti.

Arslan, yaptığı konuşmada desteklerinden dolayı Ahmet Aras ve Genel Sekreter Tayfun Yılmaz'a teşekkür ederek tüm itfaiye personelinin ve ülke genelinde görev yapan itfaiyecilerin İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı. Ayrıca görev başındayken hayatını kaybeden itfaiyeciler rahmet ve minnetle anıldı.

MUĞLA’DA İTFAİYE HAFTASI ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI

MUĞLA’DA İTFAİYE HAFTASI ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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