Muğla'da aile işletmelerine mineral blok desteğiyle hayvancılık güçlendiriliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi hayvancılığı mineral bloklarla destekliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kent genelinde hayvancılıkla uğraşan aile işletmelerinin desteklenmesi ve hayvanlarda mineral eksikliğinin önlenmesi amacıyla kapsamlı bir dağıtım programı yürütüyor. Proje kapsamında il genelinde talepte bulunan 1.641 yetiştiriciye toplam 29.667 adet mineral blok (yalama) taşı ulaştırılması hedefleniyor.

dağıtımın kapsamı ve yöntemleri:

Dağıtım, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların mineral ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak ve yetiştiricilerde farkındalık oluşturmak üzere planlandı. Mineral blok taşları, hayvan yemlerine ek olarak kullanıldığında hayvanların günlük mineral gereksinimlerini destekleyerek eksikliğe bağlı sağlık sorunlarının azalmasına yardımcı oluyor. Program, üreticilerin talebi doğrultusunda önceliklendirilen işletmelere ulaşmayı amaçlıyor.

yatağan dağıtımı ve takvim:

Çalışmanın ilçelerdeki uygulanması takvim dahilinde sürüyor; Yatağan ilçesindeki dağıtım 19 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu ilçede hayvancılıkla uğraşan 238 işletme sahibine toplam 4.239 adet mineral blok taşı teslim edilecek.

Mineral blok taşları, özellikle kırsal kesimde hayvan sağlığını korumada ve hayvansal üretimde verimliliği artırmada önemli bir rol oynuyor. Bu destekle, hem hayvan sağlığının korunması hem de üreticilerin sürdürülebilir üretim yapabilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Başkan Ahmet Aras konuyla ilgili olarak, "Muğla’mızda tarım ve hayvancılık, kırsal yaşamın ve yerel ekonomimizin en önemli unsurları arasında yer alıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin ihtiyaçlarını gözeten, üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mineral blok taşı desteğimizle hayvanlarımızın sağlıklı beslenmesine katkı sunarken yetiştiricilerimizin üretim süreçlerini de desteklemeyi amaçlıyoruz. Üreten, emek veren ve kentimizin ekonomisine katkı sağlayan tüm yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve aile işletmelerinin üretim süreçlerine katkı sağlamak için benzer destek çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

MUĞLA’DA HAYVANCILIĞA TAM DESTEK