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Muğla'da ileri meme cerrahisi pratiğe taşındı: canlı endoskopik uygulamalar öne çıktı

MSKÜ öncülüğündeki iki günlük programda minimal invaziv ve robotik teknikler, yapay zekâ uygulamaları ve canlı bilateral endoskopik nipple-sparing mastektomi gösterildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla'da ileri meme cerrahisi pratiğe taşındı: canlı endoskopik uygulamalar öne çıktı

Muğla'da ileri meme cerrahisi buluşması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öncülüğünde düzenlenen iki günlük bilimsel programda, meme cerrahisindeki güncel gelişmeler ve ileri cerrahi uygulamalar ayrıntılı biçimde tartışıldı. Etkinlik, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen canlı cerrahi uygulamasıyla dikkat çekti; burada hastanede ilk kez bilateral endoskopik nipple-sparing mastektomi yapıldı.

canlı cerrahi ve kursun programı:

Programın açılışını yapan "Endoskopik Nipple-Sparing Mastektomi Kursu"nda Türkiye’nin farklı merkezlerinden deneyimli cerrahlar bir araya geldi. Kursun direktörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Tükenmez yürütürken, yardımcı eğitmenlik görevini Dr. Öğretim Üyesi Baran Mollavelioğlu üstlendi. Moderatör olarak da Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu, Doç. Dr. Enver Özkurt, Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Cenk Yazkan görev aldı.

Kurs kapsamında endoskopik meme cerrahisinin temel prensipleri, minimal invaziv cerrahi teknikler, nipple-sparing mastektomi ve jinekomasti cerrahisinde endoskopik yöntemler ele alındı. Öğleden sonra yapılan oturumlarda jinekomasti cerrahisinde endoskopik yaklaşımlar uygulamalı olarak gösterildi ve tartışıldı.

Canlı cerrahi uygulamasında nipple-areola kompleksinin korunması ile uygun olgularda daha küçük insizyonlar ve minimal doku travması hedefleyen teknikler kataloglandı. Prof. Dr. Mustafa Tükenmez’in anlatımı eşliğinde ameliyatın aşamaları, endoskopik alet kullanımı ve intraoperatif değerlendirmeler katılımcılarla paylaşıldı; cerrahlar ameliyathanede yöntemi ayrıntılarıyla izleme imkânı buldu.

sempozyum: meme kanserinde değişen yaklaşımlar:

Programın ikinci günü "Meme Kanserinde Değişen Yaklaşımlar" başlığıyla düzenlenen Muğla Meme Kanseri Sempozyumu'nda, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle güncel tedavi yöntemleri sunuldu. Sempozyumda ileri cerrahi teknikler, robotik cerrahi, yapay zekâ uygulamaları, yeni görüntüleme yöntemleri, kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımları ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik stratejiler tartışıldı.

Federasyonun kurucularından ve eski başkanlarından Prof. Dr. Vahit Özmen "Meme Kanseri Tedavisindeki Değişimler: Dün, Bugün ve Yarın" başlıklı konferansıyla programa katkı sundu. İki günlük oturumlarda ayrıca aksiller cerrahi, meme koruyucu cerrahi, yeni nesil lezyon işaretleme yöntemleri, perkütan ablasyon teknikleri, meme rekonstrüksiyonu, radyoterapi, doğurganlığın korunması, menopoz yönetimi ve ameliyat sonrası ağrı kontrolü gibi çok sayıda konu ele alındı.

Programa Türkiye’nin farklı üniversite ve sağlık kuruluşlarından akademisyen ve uzmanlar katıldı. Etkinliğin amaçları arasında Muğla’da meme cerrahisi alanında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak, ileri cerrahi uygulamaların tanıtımını yapmak ve sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimine katkı sağlamak yer aldı.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Özcan öncülüğünde düzenlenen iki günlük program, bilimsel oturumlar, canlı cerrahi uygulamaları ve tartışma bölümlerinin ardından tamamlandı.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ÖNCÜLÜĞÜNDE...

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN İKİ GÜNLÜK BİLİMSEL PROGRAMDA, MEME CERRAHİSİNDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER VE İLERİ CERRAHİ UYGULAMALAR ELE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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