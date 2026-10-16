Muğla'da kırsal kalkınmaya kadın eli safranda karşılık buldu

Muğla'da kadın emeği tarımsal değere dönüştü

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Muğlalı Kadınların Eli Safrana Bulanacak projesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen törende başarılı uygulama örnekleri arasında gösterilerek ödüle layık görüldü.

tören ve katılımcılar:

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama programına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu da katıldı. Programda, kadınların tarımsal üretimdeki rolünü güçlendirmeyi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlayan projeler değerlendirildi.

projenin amaçları ve yerel etkisi:

Muğlalı Kadınların Eli Safrana Bulanacak projesi, safran üretimini merkeze alarak kadınların tarımsal üretimde daha etkin rol almasını ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefliyor. Projenin ödüle layık görülmesi, Muğla'da kadın çiftçilerin emeğinin ve tarımsal çalışmalardaki katkılarının kamuoyunda takdir edilmesine vesile oldu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, üretime katkı sağlayan ve tarıma değer katan tüm kadın çiftçilerin tebrik edildiği; kadınların emeğiyle tarımın geleceğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

MUĞLALI KADINLARIN SAFRAN PROJESİNE ANLAMLI ÖDÜL