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Muğla'da Menteşe'yi tehdit eden orman yangınına geniş çaplı müdahale

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yaraş Mahallesi'nde başlayan orman yangınına 13 helikopter ve kara ekipleriyle müdahale sürüyor, Muğla-Denizli karayolu kapalı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:23

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da Menteşe'yi tehdit eden orman yangınına geniş çaplı müdahale

Muğla'da yangına müdahale sürüyor:

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi orman deposu bölgesinde sabah erken saatlerde başlayan yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar nedeniyle ulaşım güvenlik gerekçesiyle kısıtlanırken, yetkililer yangının yayılmasının önlenmesi için yoğun çaba harcıyor.

Müdahalenin kapsamı:

Günün ilk ışıklarıyla birlikte sevk edilen hava araçları ve kara ekipleriyle yangına müdahale ediliyor. Bölgeye yönlendirilen araç ve personel sayıları şöyle: 13 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 9 su tankeri, 7 dozer ve 187 personel. Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de karadan söndürme çalışmalarına katılıyor.

Etki ve ulaşım düzenlemesi:

Alevlerin rüzgârla birlikte ilerlemesi sonucu Ula Armutçuk Mahallesi yönünde alevlerin ulaştığı bilgisi geldi. Bu gelişme nedeniyle Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi bölgesinde güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı; yalnızca görevli araçların geçişine izin veriliyor. Yetkililer, bölgedeki duman ve alev riskine karşı vatandaşları uyarıyor.

Yangına ilişkin müdahaleler sürerken, yetkililerden ve kurumların sevk ettiği ekiplerden gelecek yeni bilgilere göre tarama ve kontrol çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

MUĞLA’DAKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

MUĞLA’DAKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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