Muğla'da muhtarlara teşekkür: hizmette adalet ve iletişim önceliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla muhtarların demokrasideki yerine ve günlük yaşamda üstlendikleri görevlere dikkat çekti.

muhtarların rolüne dair vurgular:

Aras, mesajında demokrasinin yerelden merkeze uzanan iletişimle güçlendiğini belirterek, muhtarlık kurumunun "halkın iradesini tabandan yönetime taşıyan" en köklü yapılardan biri olduğunu söyledi. Muhtarların çoğu zaman bir sokağın ihtiyacını, bir ailenin sıkıntısını ya da bir komşunun derdini ilk duyan kişiler olduğuna işaret eden Aras, gecenin bir vakti çalan telefona cevap vermek gibi mesai saatlerine sığmayan sorumluluklarının altını çizdi.

belediye ile iş birliği ve hizmet taahhüdü:

Muğla'nın kıyı mahallelerinden dağ köylerine kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığını hatırlatan Aras, her yerleşimin önceliklerinin farklı olduğunu belirtti. Aras, muhtarların yerel bilgi birikimi ile belediyenin hizmet gücünün bir araya gelmesinin yatırımları doğru planlamaya, kaynakları yerinde kullanmaya ve sorunlara hızlı çözüm üretmeye imkân verdiğini vurguladı.

Mesajında iletişime verdiği öneme dikkat çeken Aras, muhtarların görüş, talep ve eleştirilerini dikkatle dinlediklerini ve iletilen konuları en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca Muğla genelinde 13 ilçede görev yapan 574 muhtarımızı "yol arkadaşımız" olarak gördüklerini söyledi ve kentte her köşeye adil, nitelikli hizmet ulaştırma hedefini yineledi.

Aras, mahalle yaşam kalitesini yükseltmek ve Muğla'yı birlikte daha ileri taşımak için muhtarlarla omuz omuza çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Mahallelerine verdikleri emek için bütün muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyor; başta Muğla'mızda görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında halkımıza özveriyle hizmet eden tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yürekten kutluyorum." dedi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI AHMET ARAS