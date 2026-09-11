Muğla'da öğrenciler için barınma ve sosyal yaşam tam hazır

yurt incelemesi yerinde yapıldı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Vekili ve Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan ile birlikte yeni akademik yıl öncesinde tam kapasiteyle hizmete açılan Muğla Öğrenci Yurdu'nu inceledi. Ziyarette yurdun genel kullanım alanları, odaların düzeni ve öğrencilere sunulan sosyal yaşam imkânları değerlendirildi.

barınma kapasitesi ve sosyal alanlar:

Ziyarette, Muğla genelindeki öğrenci yurdu kapasitesinin 15 bine ulaştığı vurgulandı. Vali Akbıyık, başvuru yapan öğrencilerin barınma ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığını belirtti ve yeni yurtla birlikte öğrencilerin sadece konaklama değil, aynı zamanda daha donanımlı sosyal yaşam alanlarına da kavuştuğunu ifade etti.

Yurtta oluşturulan ortak kullanım alanlarının modern ve sosyal ihtiyaçlara uygun olduğu kaydedildi. Yetkililer, öğrencilerin ders çalışma, dinlenme ve sosyalleşme gereksinimlerine yanıt verecek şekilde planlanan alanların hizmete sunulduğunu bildirdi.

altyapı çalışmaları ve gençlik yatırımları:

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile yapılan görüşmede, yurt çevresindeki ulaşım ve internet altyapısına yönelik tedbirlerin kalıcı çözümlerle tamamlandığı söylendi. Bu iyileştirmelerin öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştıracağı ve eğitim-öğretim süreçlerine olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.

Vali Akbıyık, 2026 yılının Muğla’da "Gençlik Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, kente yapılan gençlik ve spor yatırımlarının devam ettiğini aktardı. Tamamlanan Muğla Stadyumu, yüzme havuzları ve spor sahalarının yanı sıra Bodrum’da yapımı devam eden yeni öğrenci yurdu projesinin, kentin gençlik ve spor kimliğini güçlendirdiği ifade edildi.

Ziyaretin sonunda Vali Akbıyık, Muğla’yı tercih eden öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diledi ve ildeki yatırımların gençlerin ihtiyaçlarına öncelik vererek süreceğinin altını çizdi.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, YENİ AKADEMİK YIL ÖNCESİNDE TAM KAPASİTEYLE HİZMETE AÇILAN MUĞLA ÖĞRENCİ YURDU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.