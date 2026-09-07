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Muğla'da Yaraş Mahallesi'nde başlayan orman yangınına geniş çaplı müdahale, yol kapatıldı

Muğla'nın Yaraş Mahallesi'ndeki yangına 13 helikopter, 7 uçak ve kara ekipleriyle müdahale ediliyor; Muğla‑Denizli karayolu sadece görevli araçlara açık.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da Yaraş Mahallesi'nde başlayan orman yangınına geniş çaplı müdahale, yol kapatıldı

Muğla'da müdahale sürüyor:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi orman deposu bölgesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangınına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Bölgeye ilk olarak orman arazözleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Havadan ve karadan sevk edilen kaynaklar:

Bölgeye sevk edilen kuvvetler arasında 13 helikopter ve 7 uçak ile havadan; karada ise 32 arazöz, 9 su tankeri ve 7 dozer ile müdahale devam ediyor. Olay yerinde görev yapan personel sayısı 187 olarak bildirildi. Ekipler, alev hattını sınırlandırmak ve yerleşim yerlerini korumak üzere koordineli çalışma yürütüyor.

Ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Yangın nedeniyle Muğla‑Denizli karayolu, duman ve alevlerin etkili olması sebebiyle güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Yol üzerinde yalnızca görevli araçların geçişine izin veriliyor; vatandaşlardan bölgeye yaklaşmamaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi. Ayrıca alevlerin Ula Armutçuk Mahallesi'ne ulaştığı bilgisi ekiplerin müdahale önceliklerinden biri olarak kaydedildi.

Yetkililer, söndürme çalışmalarının hava koşulları ve rüzgar yönüne bağlı olarak dinamik bir şekilde devam ettiğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler, ekiplerin saha raporlarına göre an be an değerlendiriliyor ve gerektiğinde ek kaynak yönlendiriliyor.

Muğla’daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Muğla’daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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