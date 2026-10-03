Muğla'dan ay-yıldızlı sınav: Samet Bulut Slovenya'da

Muğla'dan milli davet

Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı sporcusu Samet Bulut, Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Bisiklet Şampiyonası için A Milli Bisiklet Takımı kadrosuna davet edildi. Üç kişilik milli ekip içinde yer alan Bulut, hem zamana karşı hem de yol yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Kariyer ve şampiyonluklar:

Bulut, kariyerinde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. 2026 ve 2027 Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası ile Türkiye Zamana Karşı Bisiklet Yol Şampiyonasındaki birincilikleri, onu milli takım seçmelerinde öne çıkardı. Slovenya programında yer alan Avrupa Zamana Karşı Yol Bisikleti Şampiyonası ve Avrupa Bisiklet Yol Şampiyonası buluşmaları, Bulut için uluslararası düzeyde deneyim kazanma ve ülke adına yarışma fırsatı sunacak.

Takım değerlendirmesi ve destek:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı Başantrenörü Cebrail Şeker, Samet Bulut'un milli takıma davet edilmesini takım için büyük bir onur olarak nitelendirdi. Şeker, "Samet’in bu önemli yarışta Türkiye’yi temsilen milli takıma davet edilmesi, takımımız ve bizler için büyük bir onur. Bugün bu noktaya gelmemizdeki en büyük etken, özellikle yurt dışında katıldığımız yarışlarda kazandığımız önemli tecrübelerdir," dedi. Antrenör ayrıca sporcuların uluslararası arenada yarışma imkânı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkürlerini iletti.

Samet Bulut'un Avrupa sahnesindeki performansı, hem Muğla'nın hem de Türkiye'nin altyapı ve yetiştirme çalışmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Milli forma ile yarışacak olması, sporcunun kariyerinde yeni bir eşik oluştururken, takımın ulusal ve uluslararası arenadaki itibarını da pekiştiriyor.

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