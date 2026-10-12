Muğla'dan Ege'yi taşıyan su ürünleri: levrek, çipura ve somon öne çıktı

ege su ürünleri ihracatında muğla etkisi:

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2026 yılının ilk 9 ayında toplam ihracatını yüzde 15 artırarak 1 milyar 509 milyon dolar seviyesine taşıdı. Birlik, Eylül ayında gerçekleştirdiği 193 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ayın ihracat şampiyonu oldu.

Bu performansta, Muğla'nın kıyı ilçeleri özellikle Bodrum ve Milas'ta yoğunlaşan su ürünleri yetiştiriciliği ön plana çıktı. Bölgenin yetiştirdiği levrek, çipura ve Türk somonu hem üretim hacmi hem de katma değer olarak Birlik ihracatına önemli katkı sağladı.

bölgesel üretim merkezleri:

Muğla'da özellikle Bodrum ve Milas çevresinde sürdürülen yetiştiricilik, bölgesel ekonomiye ve istihdama doğrudan etki ediyor. Bu merkezlerdeki üretim, Ege Bölgesi ihracatının seyrinde belirleyici oluyor ve sektörün dış pazarlardaki rekabet gücünü artırıyor.

ürün bazlı performans:

Ocak-eylül döneminde su ürünleri ihracatı 1 milyar 222 milyon dolar olarak kaydedildi ve bu kalem, Birliğin toplam ihracatının yüzde 81'ini oluşturdu. Levrek ihracatı yüzde 25 artışla 531 milyon dolar, çipura 390 milyon dolar, Türk somonu ise yüzde 24 artışla 216 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin toplam levrek ihracatının yüzde 89'unun, çipura ihracatının yüzde 86'sının Egeli ihracatçılar tarafından gerçekleştirilmesi, bölgenin sektördeki ağırlığını ve üretim merkezlerinin ulusal düzeydeki rolünü vurguluyor.

ihracat pazarları ve liderlik:

Ege Bölgesi'nden yapılan su ürünleri ihracatında Rusya Federasyonu 182 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı; onu Yunanistan 179 milyon dolar ve İtalya 175 milyon dolar takip etti. Eylül ayında elde edilen aylık liderlik, Birlik için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, sektörün 2001'den bu yana kaydettiği dönüşümü vurgulayarak, "Hedefimiz zirveye çıkmakla yetinmeyip zirveye demir atmak" dedi.

Demir ayrıca şu değerlendirmeyi paylaştı: "2001 yılında 50 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde son sırada yer alan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüz, bugün 2 milyar doların üzerinde ihracat hacmine ulaşan bir yapıya kavuştu. 2001 yılında Ege İhracatçı Birlikleri’nin toplam ihracatında yüzde 1,8 pay alıyorken günümüzde yüzde 15,3’e ulaştık. Bu başarı, üretim gücümüzün, ihracatçılarımızın girişimciliğinin ve uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğimizin sonucu. Eylül ayında elde ettiğimiz liderlik önemli bir kilometre taşı. Ancak hedefimiz zirveye çıkmakla yetinmeyip zirveye demir atmak. Bu başarıya katkı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Uzun vadede, bölgesel üretimin sürdürülebilirliği, pazar çeşitlendirmesi ve kalite odağı, Muğla merkezli üreticilerin dış talebi karşılamayı sürdürmesi açısından belirleyici olacak.

MUĞLA’NIN SU ÜRÜNLERİ İHRACATI EGE’NİN ZİRVESİNDE