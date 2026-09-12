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Muğla'dan üreticiler Foodist İstanbul'da buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve oda iş birliğiyle Foodist İstanbul'da kurulan stand, kooperatif ve firmaların sektör profesyonelleriyle yeni ticari bağlantılar kurmasını sağladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Berk Doğan

Muğla'dan üreticiler Foodist İstanbul'da buluştu

Muğla heyeti Foodist İstanbul'da:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İstanbul'da düzenlenen Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'na katılarak kentteki kooperatif ve firmaların ürünlerini tanıttı. Stand, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Ticaret Borsası iş birliğiyle hazırlandı ve üreticilere geniş bir görünürlük kazandırdı.

İkili görüşmelerde yeni pazar arayışı:

Standta yer alan firma ve kooperatif temsilcileri, fuara katılan yurt içi ve yurt dışından ithalatçı, ihracatçı, distribütör ve sektör profesyonelleriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde Muğla'da üretilen ürünlerin yeni pazarlara ulaştırılmasına yönelik ticari bağlantılar kurulurken, potansiyel alıcı talepleri yakından değerlendirildi.

Kooperatiflere kurumsal pazarlama fırsatı:

Foodist İstanbul'da kooperatiflerin yer alması, özellikle küçük ölçekli üreticiler için önemli bir fırsat sundu. Kooperatifler fuar aracılığıyla ürünlerini doğrudan sektör temsilcilerine tanıttı ve yeni ticari ilişkiler geliştirme imkânı buldu; bu sayede üreticilerin kurumsal pazarlama kapasiteleri güçlendirildi.

Belediyenin hedefleri ve Aras'ın mesajı:

Dört gün süren fuar, Muğla'nın tarımsal üretim potansiyelini ve yöresel ürünlerini geniş bir hedef kitleye tanıtarak katılımcı üretici ve firmaların yeni ticari bağlantılar kurmasına zemin hazırladı. Büyükşehir Belediyesi benzer organizasyonlara katılarak Muğla ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü ve üreticilerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Başkan Ahmet Aras üreticilerin yalnızca üretim sürecinde değil, ürünlerini tanıtma ve pazara ulaştırma aşamasında da desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Muğla’nın üreticilerine ilişkin açıklaması şöyle oldu: Muğla’mız bereketli toprakları ve üretim kültürüyle çok kıymetli değerlere sahip. Üreticimizin büyük emeklerle ortaya çıkardığı ürünlerin hak ettiği değeri görmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için çalışıyoruz. Bunun için üretimin her aşamasında üreticimizin yanında olurken, ürünlerimizin tanıtılmasını ve yeni pazarlara açılmasını da hedefliyoruz. Yerel üretimi güçlendiren, üreticimizin emeğini büyüten ve Muğla’nın değerlerini geleceğe taşıyan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN FOODİST İSTANBUL ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK ÜRÜNLERİ FUARI’NA KATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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