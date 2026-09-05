Muğla'nın dış satımında su ürünleri, zeytin ve madencilik öne çıkıyor

Muğla'nın öncü sektörleri:

Muğla, Ege Bölgesi ihracatına katkı veren iller arasında öne çıkıyor. Kentin dış satışlarında su ürünleri ve hayvansal mamuller, zeytin ve zeytinyağı, madencilik ile narenciye ve diğer tarım ürünleri belirgin pay sahibi. Bu alanlar hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağlıyor ve ilin dış ticaret sepetini çeşitlendiriyor.

Ağustos verileri ve sektör performansı:

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre Ağustos ayında bölge ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyar 605 milyon dolar seviyesine çıktı. Bu yükselişte su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 11 artışla 175 milyon dolar olarak kaydedildi. Madencilik tarafında Ege Maden İhracatçıları Birliği ise ihracatını yüzde 38 artırarak 148 milyon dolar seviyesine taşıdı.

Muğla ekonomisinin ihracat sepetinde yer alan bu kalemler, ilin üretim kapasitesi ve uluslararası talep ile doğrudan paralel bir görünüm sunuyor. Özellikle su ürünleri sektöründeki güçlü üretim ve lojistik avantajlar, ilin Ege Bölgesi içindeki katkısını pekiştiriyor.

Pazar çeşitliliği ve hedefler:

EİB koordinasyonunda gerçekleştirilen ihracat Ağustos ayında 185 ülke ve gümrüklü bölgeye ulaştı ve 87 ülkeye ihracat artırıldı. Koordinatör Başkan Muhammet Öztürk, Almanya, ABD ve İspanya'nın en büyük ihraç pazarları olmaya devam ettiğini belirtti. Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 6 artışla 764 milyon dolar olurken, AB'nin toplam ihracattaki payı yüzde 53 seviyesine ulaştı.

Öztürk ayrıca son bir yıllık ihracatın ilk kez 19 milyar 129 milyon dolar barajını aştığını vurguladı ve Ağustos ayındaki yüzde 4 artışın potansiyeli tam yansıtmadığını belirterek, ihracatın ekonomik büyümeye güçlü katkı sağlaması için çift haneli büyüme hedeflerinin önemine işaret etti.

Muğla özelinde, su ürünleri, zeytin ve madencilik sektörlerinin sürdürdüğü ihracat performansı, ilin bölge ekonomisindeki rolünü güçlendiriyor. Önümüzdeki dönemde üretim ve pazar erişimindeki gelişmeler, ilin dışsatım profilini daha da etkileyebilir.

MUĞLA’NIN İHRACATINDA SU ÜRÜNLERİ, ZEYTİN VE MADENCİLİK ÖNE ÇIKIYOR