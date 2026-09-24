Muğla'nın genç rafting şampiyonları Vali Akbıyık ile buluştu

ziyaretin ayrıntıları:

Sarsala Spor Kulübü sporcuları, Muğla il karması olarak katıldıkları Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Rafting Türkiye Birinciliğinde elde ettikleri başarıyla Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon sporcular; kulüp başkanı Mustafa Altaş ve antrenör Saniye Kırık Uyar ile birlikte Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

valinin mesajı ve ildeki hedefler:

Vali Akbıyık, ilin 2026 yılını 'Gençlik Yılı' ilan ettiğini hatırlatarak gençlerin spora yönelmesinin ve elde edilen şampiyonlukların Muğla için taşıdığı değeri vurguladı. Akbıyık, ziyarette şunları söyledi: "Disiplinli çalışmalarıyla kupayı Muğla’ya kazandıran sporcularımız başta olmak üzere antrenör Saniye Kırık Uyar ve kulüp yönetimini tebrik ederim".

Vali ayrıca, Muğla'nın sahip olduğu doğal potansiyelin su sporlarında bir merkez olma potansiyelini güçlendirdiğini belirtti ve gençlere her alanda desteğin süreceğini kaydederek sporculara katılacakları yeni şampiyonalarda başarılar diledi.

VALİ AKBIYIK TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLAN YILDIZ RAFTİNG SPORCULARINI AĞIRLADI