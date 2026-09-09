Muğla'nın para okçularından Antalya'da kürsü başarısı

Muğla'nın Antalya performansı

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası (TSP-3), 7 Eylül'deki sıralama atışlarıyla başladı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen sporcuların katıldığı şampiyona, 8 Eylül'de gerçekleştirilen bireysel eleme müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

takımlar seviyesinde madalyalar:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı, Para Makaralı Yay Mix Takım kategorisinde Semray Taş Özer ve İsa Umut ile Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Para Makaralı Yay Erkek Takım kategorisinde ise İsa Umut ve Günday Büyük, müsabakaları üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. Böylece ekip, turnuvayı toplamda bir gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.

bireysel sonuçlar ve sıralamalar:

Elemeleri dördüncü sırada bitiren Semray Taş Özer, puan usulü sıralamada Türkiye ikincisi oldu. Diğer bir sporcu Serpil Kanat ise Para Makaralı Yay kategorisinde sıralama atışlarını beşinci sırada tamamladı. Bu sonuçlar, Muğla takımının sadece takım madalyalarıyla değil bireysel performanslarla da öne çıktığını gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcuların başarılarını değerlendirirken şöyle konuştu: "Sporun her alanında gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olmaya, onların yeteneklerini geliştirebilecekleri imkânları artırmaya büyük önem veriyoruz. Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Muğla’mızı başarıyla temsil eden sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı. Bu başarıların arkasında büyük bir emek, azim ve disiplin var. Madalya kazanan ve şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyor, her birine çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum".

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR OKÇULARINDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA İKİ MADALYA