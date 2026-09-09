Dolar 48,4732 +0,04%
Euro 56,4715 +0,25%
Bist 14.378,94 -0,18%
Altın Gram 6.930,89 +0,19%
EUR/USD 1,1647 +0,15%
Brent Petrol 99,55 +1,66%
--°

Muğla'nın para okçularından Antalya'da kürsü başarısı

Antalya'daki 2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir sporcuları bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı; bireysel dereceler de öne çıktı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Muğla'nın para okçularından Antalya'da kürsü başarısı

Muğla'nın Antalya performansı

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası (TSP-3), 7 Eylül'deki sıralama atışlarıyla başladı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen sporcuların katıldığı şampiyona, 8 Eylül'de gerçekleştirilen bireysel eleme müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

takımlar seviyesinde madalyalar:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı, Para Makaralı Yay Mix Takım kategorisinde Semray Taş Özer ve İsa Umut ile Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Para Makaralı Yay Erkek Takım kategorisinde ise İsa Umut ve Günday Büyük, müsabakaları üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. Böylece ekip, turnuvayı toplamda bir gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.

bireysel sonuçlar ve sıralamalar:

Elemeleri dördüncü sırada bitiren Semray Taş Özer, puan usulü sıralamada Türkiye ikincisi oldu. Diğer bir sporcu Serpil Kanat ise Para Makaralı Yay kategorisinde sıralama atışlarını beşinci sırada tamamladı. Bu sonuçlar, Muğla takımının sadece takım madalyalarıyla değil bireysel performanslarla da öne çıktığını gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcuların başarılarını değerlendirirken şöyle konuştu: "Sporun her alanında gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olmaya, onların yeteneklerini geliştirebilecekleri imkânları artırmaya büyük önem veriyoruz. Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Muğla’mızı başarıyla temsil eden sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı. Bu başarıların arkasında büyük bir emek, azim ve disiplin var. Madalya kazanan ve şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyor, her birine çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum".

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR OKÇULARINDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA İKİ MADALYA

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR OKÇULARINDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA İKİ MADALYA

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Avni Aker'de amatör futbola yönelik spor temalı millet bahçesi açılışa hazırlanı...
images

Bilecik’te dan sınavı heyecanı: 58 judocu ter döktü
images

denizli basket üçlüklerle galatasaray'ı 93-89 yendi
images

Ayvalık'ta denizle zeytinlik arasında uluslararası kurtuluş yarı maratonu pazar...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konya'da ağustosta trafik kazaları arttı, 6 kişi yaşamını yitirdi

Denizli’den çivril elma festivaline ücretsiz servisle ulaşım imkânı

Malatya'da sokak ticaretini hedef alan operasyonda 18 bin 500 haplık pregabalin bulundu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için teknelerini denize indiriyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali