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Muğla'nın TEKNOFEST şampiyonları Emre Çay'ı ziyaret etti

Milas BİLSEM Mylasa Roboteam, TEKNOFEST 2026 Robolig Ortaokul kategorisinde ArenX ile Türkiye birincisi oldu; Emre Çay öğrencileri hediyelerle kutladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Taylan Polat

Muğla'nın TEKNOFEST şampiyonları Emre Çay'ı ziyaret etti

Muğla'nın TEKNOFEST başarısı:

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST 2026 Robolig Yarışmaları Ortaokul Kategorisi'nde, Milas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Mylasa Roboteam takımı büyük bir başarıya imza attı. Takımın ArenX adlı robotu ile elde ettiği Türkiye birincisi derecesi, Muğla'da sevinç ve gurur yarattı.

Ziyaret ve ödüllendirme:

Başarılarının ardından takım üyeleri Elif Mina Türkmen, Ada Su Akçın ve Hilal Kotan ile danışman öğretmenleri İlhan Özdemir, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede Emre Çay, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve takımı hediyelerle ödüllendirdi.

Takımın emeği ve bölgesel etkisi:

Milas BİLSEM Mylasa Roboteam'in başarısında danışman öğretmen İlhan Özdemir'in yönlendirmesi ve öğrencilerin disiplinli çalışması öne çıktı. Bu tür sonuçlar, Muğla'da STEM ve robotik eğitiminin güçlendiğine işaret ederken, gençlerin teknoloji üretimine katılımını da arttırmayı hedefliyor.

Başarı, hem öğrencilerin bireysel gelişimi hem de okulun eğitim programlarının etkinliğine dair somut bir gösterge niteliğinde. İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki buluşma, kent genelinde benzer projelerin desteklenmesi ve robotik alanındaki çalışmaların yaygınlaştırılması yönünde mesajlar içerdi.

Milas takımı ve rehber öğretmenleri için bu zafer, ilerleyen dönemde katılabilecekleri yeni yarışma ve eğitim fırsatlarının kapısını aralıyor. Muğla'da gençlerin teknolojiye yönelmesinin teşvik edilmesi ve başarılı projelerin yerel düzeyde görünür kılınması, bölgenin eğitim vizyonu açısından önem taşıyor.

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Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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